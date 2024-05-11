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Информации о новых поставках Abrams Киеву пока нет, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 11.05.2024 (обновлено: 14:11 11.05.2024)
https://ria.ru/20240511/abrams--1945239695.html
Информации о новых поставках Abrams Киеву пока нет, заявил Пушилин
Информации о новых поставках Abrams Киеву пока нет, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024
Информации о новых поставках Abrams Киеву пока нет, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости о том, что информации о новых поставка танков Abrams на Украину пока нет, но они, как и другая западная... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:09
2024-05-11T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
m1 abrams
украина
денис пушилин
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости о том, что информации о новых поставка танков Abrams на Украину пока нет, но они, как и другая западная техника, уничтожаются российскими военными."Про новые поставки (танков Abrams – ред.), по крайней мере, таких заявлений не было, и такой информации у меня нет. Ну, а что касается танков Abrams, то, равно как и "Леопарды", равно как и другая западная техника, уничтожаются нашими вооружёнными силами", - сказал Пушилин.
киев
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в мире, киев, россия, m1 abrams, украина, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, M1 Abrams, Украина, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Информации о новых поставках Abrams Киеву пока нет, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что информации о новых поставках танков Abrams Украине пока нет

© Кадр видео из соцсетейУничтоженный под Авдеевкой танк Abrams
Уничтоженный под Авдеевкой танк Abrams
© Кадр видео из соцсетей
Уничтоженный под Авдеевкой танк Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости о том, что информации о новых поставка танков Abrams на Украину пока нет, но они, как и другая западная техника, уничтожаются российскими военными.
"Про новые поставки (танков Abrams – ред.), по крайней мере, таких заявлений не было, и такой информации у меня нет. Ну, а что касается танков Abrams, то, равно как и "Леопарды", равно как и другая западная техника, уничтожаются нашими вооружёнными силами", - сказал Пушилин.
Что пробивает броню танка Abrams
25 сентября 2023, 14:14
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияM1 AbramsУкраинаДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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