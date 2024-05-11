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Информации о новых поставках Abrams Киеву пока нет, заявил Пушилин

Информации о новых поставках Abrams Киеву пока нет, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024

Информации о новых поставках Abrams Киеву пока нет, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости о том, что информации о новых поставка танков Abrams на Украину пока нет, но они, как и другая западная... РИА Новости, 11.05.2024

2024-05-11T14:09

2024-05-11T14:09

2024-05-11T14:11

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости о том, что информации о новых поставка танков Abrams на Украину пока нет, но они, как и другая западная техника, уничтожаются российскими военными."Про новые поставки (танков Abrams – ред.), по крайней мере, таких заявлений не было, и такой информации у меня нет. Ну, а что касается танков Abrams, то, равно как и "Леопарды", равно как и другая западная техника, уничтожаются нашими вооружёнными силами", - сказал Пушилин.

киев

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, киев, россия, m1 abrams, украина, денис пушилин, донецкая народная республика