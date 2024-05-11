https://ria.ru/20240511/abrams--1945239695.html
Информации о новых поставках Abrams Киеву пока нет, заявил Пушилин
Информации о новых поставках Abrams Киеву пока нет, заявил Пушилин - РИА Новости, 11.05.2024
Информации о новых поставках Abrams Киеву пока нет, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости о том, что информации о новых поставка танков Abrams на Украину пока нет, но они, как и другая западная... РИА Новости, 11.05.2024
2024-05-11T14:09
2024-05-11T14:09
2024-05-11T14:11
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
m1 abrams
украина
денис пушилин
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932358192_0:30:939:558_1920x0_80_0_0_73a7f349817fe488c873e82b77936149.jpg
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости о том, что информации о новых поставка танков Abrams на Украину пока нет, но они, как и другая западная техника, уничтожаются российскими военными."Про новые поставки (танков Abrams – ред.), по крайней мере, таких заявлений не было, и такой информации у меня нет. Ну, а что касается танков Abrams, то, равно как и "Леопарды", равно как и другая западная техника, уничтожаются нашими вооружёнными силами", - сказал Пушилин.
киев
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932358192_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_9256de8eb8695b19a91f9f1a94486051.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, m1 abrams, украина, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, M1 Abrams, Украина, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Информации о новых поставках Abrams Киеву пока нет, заявил Пушилин
Пушилин заявил, что информации о новых поставках танков Abrams Украине пока нет