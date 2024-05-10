https://ria.ru/20240510/zemletryasenie-1945074956.html
У побережья Тайваня произошло землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 10.05.2024
У побережья Тайваня произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу у восточного побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T11:28
2024-05-10T11:28
2024-05-10T11:28
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ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу у восточного побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр. По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 15.45 (10.45 по мск) в акватории у побережья уезда Хуалянь, эпицентр залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля этого года у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.
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в мире, хуалянь, тайвань
У побережья Тайваня произошло землетрясение
У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в пятницу у восточного побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр.
По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 15.45 (10.45 по мск) в акватории у побережья уезда Хуалянь
, эпицентр залегал на глубине 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля этого года у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.