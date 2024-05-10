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В Днепропетровской области при взрывах пострадало административное здание
В Днепропетровской области при взрывах пострадало административное здание - РИА Новости, 10.05.2024
В Днепропетровской области при взрывах пострадало административное здание
Глава днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждено административное здание в городе... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T08:20
2024-05-10T08:20
2024-05-10T08:22
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждено административное здание в городе Никополе. Как написал Лукашук, ночью Никополь подвергся ударам. "Повреждено админздание, нежилые помещения на частном предприятии", - пишет он. О каких именного объектах идет речь, чиновник не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, николай лукашук, украина, днепропетровская область
В мире, Николай Лукашук, Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область
В Днепропетровской области при взрывах пострадало административное здание
Лукашук: при взрывах в Никополе пострадало административное здание
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Глава днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале
, что в результате взрывов повреждено административное здание в городе Никополе.
Как написал Лукашук, ночью Никополь подвергся ударам.
"Повреждено админздание, нежилые помещения на частном предприятии", - пишет он.
О каких именного объектах идет речь, чиновник не уточнил.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.