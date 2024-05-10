https://ria.ru/20240510/zdanie-1945054016.html

В Днепропетровской области при взрывах пострадало административное здание

В Днепропетровской области при взрывах пострадало административное здание - РИА Новости, 10.05.2024

В Днепропетровской области при взрывах пострадало административное здание

Глава днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждено административное здание в городе... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T08:20

2024-05-10T08:20

2024-05-10T08:22

в мире

николай лукашук

специальная военная операция на украине

украина

днепропетровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава днепропетровского областного совета Николай Лукашук утверждает в Telegram-канале, что в результате взрывов повреждено административное здание в городе Никополе. Как написал Лукашук, ночью Никополь подвергся ударам. "Повреждено админздание, нежилые помещения на частном предприятии", - пишет он. О каких именного объектах идет речь, чиновник не уточнил. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240505/dnepropetrovsk-1943932990.html

украина

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, николай лукашук, украина, днепропетровская область