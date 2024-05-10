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В Грюнхайде леворадикалы предприняли попытки штурмовать завод Tesla - РИА Новости, 10.05.2024
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15:55 10.05.2024 (обновлено: 16:00 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/zavod-1945124714.html
В Грюнхайде леворадикалы предприняли попытки штурмовать завод Tesla
В Грюнхайде леворадикалы предприняли попытки штурмовать завод Tesla - РИА Новости, 10.05.2024
В Грюнхайде леворадикалы предприняли попытки штурмовать завод Tesla
В Грюнхайде близ Берлина собрались свыше тысячи леворадикалов, протестующих против расширения территории завода Tesla, они предпринимают попытки штурмовать... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:55
2024-05-10T16:00
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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. В Грюнхайде близ Берлина собрались свыше тысячи леворадикалов, протестующих против расширения территории завода Tesla, они предпринимают попытки штурмовать завод американского производителя электромобилей, сообщает издание Bild. По данным газеты, с четверга около завода Tesla собралось свыше 1200 леворадикальных активистов. Они пытаются отдельными группами прорваться на огороженную территорию в 300 гектаров, где припаркованы электрические автомобили производителя. Ближе к полудню одной из групп это удалось, после чего входившие в нее радикалы были задержаны. Полиция опасается диверсий, так как протестующих поддерживает группировка "Вулкан", ранее взявшая на себя ответственность за поджог трансформаторной будки. Активисты намерены до четверга продолжать попытки штурмовать завод, они разбили лагерь с палатками. У лагеря установлены в том числе флаги Палестины. Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американский производитель электромобилей Tesla на четыре дня остановит производство из-за демонстраций против его расширения. Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов в связи с планами расширения производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса. В марте он пострадал в результате поджога подстанции, пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода.
https://ria.ru/20240328/germaniya-1936297372.html
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в мире, берлин (город), палестина, tesla motors
В мире, Берлин (город), Палестина, Tesla motors
В Грюнхайде леворадикалы предприняли попытки штурмовать завод Tesla

Bild: около завода Tesla в Грюнхайде собрались свыше тысячи леворадикалов

© AFP 2024 / Odd AndersenДемонстранты во время протеста против плана расширения завода по производству электромобилей Tesla в Грюнхайде
Демонстранты во время протеста против плана расширения завода по производству электромобилей Tesla в Грюнхайде - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AFP 2024 / Odd Andersen
Демонстранты во время протеста против плана расширения завода по производству электромобилей Tesla в Грюнхайде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. В Грюнхайде близ Берлина собрались свыше тысячи леворадикалов, протестующих против расширения территории завода Tesla, они предпринимают попытки штурмовать завод американского производителя электромобилей, сообщает издание Bild.
По данным газеты, с четверга около завода Tesla собралось свыше 1200 леворадикальных активистов. Они пытаются отдельными группами прорваться на огороженную территорию в 300 гектаров, где припаркованы электрические автомобили производителя. Ближе к полудню одной из групп это удалось, после чего входившие в нее радикалы были задержаны.
Полиция опасается диверсий, так как протестующих поддерживает группировка "Вулкан", ранее взявшая на себя ответственность за поджог трансформаторной будки. Активисты намерены до четверга продолжать попытки штурмовать завод, они разбили лагерь с палатками. У лагеря установлены в том числе флаги Палестины.
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Ранее газета Handelsblatt сообщила, что американский производитель электромобилей Tesla на четыре дня остановит производство из-за демонстраций против его расширения.
Недавно построенный завод Tesla близ Берлина неоднократно становился объектом нападок со стороны экологических активистов в связи с планами расширения производства, подразумевающими вырубку более чем 100 гектаров леса. В марте он пострадал в результате поджога подстанции, пожар привел к отключению электричества и серьезному нарушению работы завода.
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