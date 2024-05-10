https://ria.ru/20240510/zagaynov-1944982591.html

Евгений Загайнов: АСЕАН не поддастся требованию ополчиться против России

Евгений Загайнов: АСЕАН не поддастся требованию ополчиться против России - РИА Новости, 10.05.2024

Евгений Загайнов: АСЕАН не поддастся требованию ополчиться против России

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, также известная как АСЕАН, в последнее время играет все большую роль на мировой арене, являясь не только эпицентром... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T09:00

2024-05-10T09:00

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Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, также известная как АСЕАН, в последнее время играет все большую роль на мировой арене, являясь не только эпицентром политической и экономической конкуренции в регионе, но и самостоятельным международным субъектом, с мнением которого нельзя не считаться. Россия сделала выбор в пользу политики в отношении АСЕАН, при которой общение ведется на равных, а все стороны стремятся достигнуть наиболее выгодных для совместной работы итогов. Тем не менее, АСЕАН приходится сталкиваться с беспрецедентным давлением со стороны Запада, выбравшего Юго-Восточную Азию очередным полем боя за влияние. Постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов заявил в интервью корреспонденту РИА Новости Ульяне Мирошкиной, что до сих пор страны ассоциации могли противостоять западному давлению, не поддаваясь на призывы прекратить сотрудничать с Москвой. Дипломат также предостерег: США в своих попытках милитаризации Азии не остановятся на размещении в регионе ракет средней дальности.— Чем, по вашей оценке, для России сегодня является АСЕАН? Можно ли нас назвать друзьями или партнерами?— Сотрудничество России со странами Юго-Восточной Азии уходит корнями в историю. Официальные контакты с некоторыми из них мы начали устанавливать еще в конце XIX – начале XX века. Позднее СССР активно помогал народам региона избавиться от колониальной зависимости, создавать государственность, развивать промышленность и экономику.Свои отношения с государствами, входящими в состав АСЕАН, мы выстраиваем на основе равноправия и взаимного уважения, никогда не навязывали и не собираемся навязывать им свою волю. Они это знают и ценят.Наши связи прошли испытания временем. В нынешних условиях ассоциация, находясь под беспрецедентным давлением со стороны Вашингтона и его союзников, стремящихся любыми способами изолировать Россию и вытеснить ее на периферию региональных процессов, остается открытой для взаимодействия с нашей страной. В совместном заявлении по случаю пятилетия стратегического партнерства России и АСЕАН, принятом в 2023 году, прямо отмечается значительный вклад наших отношений в развитие асеановской интеграции.Буквально на днях я вернулся из Санкт-Петербурга, где состоялось очередное, двадцатое совещание старших должностных лиц Россия-АСЕАН на уровне заместителей министров иностранных дел. Как и все российско-асеановские мероприятия, оно прошло в конструктивной атмосфере. Были обсуждены все вопросы продвижения нашего стратегического партнерства в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Намечены дальнейшие шаги по углублению связей в области науки и технологий, энергетической и продовольственной безопасности, цифровизации, образования. Прозвучал ряд интересных идей, которые взяты в проработку.Кроме того, там же прошел четвертый раунд консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности, в котором приняла участие и заместитель генерального секретаря организации Астана Абдул Азиз. Это – уникальный формат, позволяющий обсуждать с асеановскими друзьями насущные проблемы профильной повестки дня. У других стран подобного механизма взаимодействия с "десяткой" нет. Встреча в Санкт-Петербурге вновь показала востребованность и актуальность такого рода диалога.Так что, возвращаясь к вашему вопросу, думаю, будет уместно назвать АСЕАН и другом, и партнером России. Это особенно важно с учетом того, что регион уже давно закрепился в качестве одного из глобальных центров притяжения. Несмотря на все потрясения, страны АСЕАН демонстрируют устойчивый экономический рост. За последние десятилетия ассоциации удалось создать вокруг себя открытую и позитивно заряженную многостороннюю систему межгосударственных отношений. Надеемся, что, несмотря на серьезные вызовы, с которыми сейчас сталкивается мировое сообщество, наши друзья сумеют ее сохранить и укрепить.— В этом году в АСЕАН председательствует Лаос, с которым у России давние тесные отношения. Какие задачи ставят перед собой лаосские друзья? Что российская сторона ожидает от председательства республики?— Поскольку АСЕАН в целом является дружественной нам организацией, высокая динамика развития наших отношений поддерживается независимо от того, кто ее возглавляет в тот или иной год. Конечно, как вы правильно отметили, с Лаосом у нас давние, очень теплые и многогранные отношения. Участие президента Лаоса в торжествах в Москве по случаю Дня Победы наглядное тому подтверждение. Лаосские друзья открыты к российским инициативам в АСЕАН и готовы оказывать нам содействие в их реализации.С другой стороны, у председателей Ассоциации сохраняется преемственность приоритетов, направленных на последовательное всестороннее развитие сообщества АСЕАН. Сформулированная Лаосом тема 2024 года — "АСЕАН: укрепляя взаимосвязанность и устойчивость" — сфокусирована именно на этом. Вьентьян поставил задачи совершенствования инфраструктуры, сокращения разрыва в уровне развития между странами "десятки", продвижения экономической интеграции и гуманитарных обменов. Естественно, мы будем участвовать в этой работе.— Как вы считаете, есть ли вероятность появления антироссийской риторики в совместных заявлениях предстоящих саммитов АСЕАН? Удастся ли Лаосу и другим государствам ассоциации сохранить сбалансированную позицию?— Вы правы, на фоне безудержной антироссийской кампании Запада АСЕАН твердо придерживается взвешенных подходов, не допускает в своих документах каких-либо выпадов в адрес нашей страны. Но специфика региональной архитектуры такова, что в работе созданных здесь структур участвуют не только страны Юго-Восточной Азии, Россия, наши китайские и индийские партнеры, но и США, а также их союзники. В 2022 году именно из-за их безудержного желания закрепить и в заявлениях Восточноазиатского саммита тиражируемые ими повсюду обвинения в адрес России ни один из итоговых документов согласовать не удалось. В прошлом году они хотели поступить аналогичным образом и сорвать принятие предложенного индонезийским председательством деполитизированного и ориентированного на развитие практического взаимодействия на площадке Восточноазиатского саммита заявления лидеров. Скоординированные усилия АСЕАН, России и Китая не позволили им это сделать.Вряд ли в этом году западники откажутся от своей деструктивной линии на "украинизацию" асеаноцентричных площадок. Рассчитываем, что АСЕАН под председательством Лаоса при нашем активном участии и поддержке сможет справиться с их давлением.— Недавний опрос сингапурского Института исследований Юго-Восточной Азии (ISEAS) показал, что более половины жителей стран АСЕАН предпочли бы объединиться с Китаем, а не с США, если бы их поставили перед таким выбором. Если сравнивать с данными прошлого года, скачок в пользу Китая был довольно значительным — более 10%. Как вы считаете, с чем это связано?— Почему Китай становится более популярным у местного населения? Ответ, на мой взгляд, очевиден, и на него указывают составители опроса. Жители стран Юго-Восточной Азии видят реальные результаты взаимодействия с Китаем, в частности в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Находясь в Индонезии, мы это также наблюдаем воочию. Например, в прошлом году между Джакартой и крупным туристическим городом Бандунгом запустили скоростной поезд. Теперь вместо трех часов путь занимает около 40 минут. Проект реализован Индонезией совместно с Китаем. В других странах АСЕАН китайские компании также строят железные дороги, автомагистрали, морские порты. Все это заметно улучшает качество жизни местного населения, способствует экономическому росту. Повышается значение Китая как партнера в сфере торговли и инвестиций. Американцам до таких показателей далеко. Их посулы обставляются таким количеством условий, что получить что-либо практически нереально. Кроме того, большинству жителей стран АСЕАН претят попытки диктовать, с кем им дружить.Тот же самый опрос говорит о том, что здесь по-прежнему не хотят занимать чью-либо сторону, а выступают за бόльшую самостоятельность АСЕАН. Кстати, он вновь подтвердил и положительное восприятие нашей страны в регионе. Ни с одним из государств АСЕАН у нас нет каких-либо проблем или споров, в России здесь видят давнего равноправного партнера.— В последнее время Азиатско-Тихоокеанский регион все чаще становится неочевидным полем сражения США и их союзников за влияние в мире, в том числе и через создание военных и политических миниблоков. Ведет ли это к дестабилизации в регионе? Как вы считаете, можно ли ожидать серьезной конфронтации, если провокации продолжатся?— К сожалению, сегодня АТР уже превратился в такое поле сражения. В рамках выдвинутой Западом концепции так называемого свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона предпринимаются попытки вытеснить неугодных в лице Китая и России. Налицо неоколониальный почерк Запада, стремящегося сохранить свою гегемонию и помешать объективному процессу становления полицентричного миропорядка. В этих целях подрывается сложившаяся вокруг АСЕАН открытая система межгосударственных отношений, продвигаются различные форматы ограниченного состава.Нарастающими темпами идет милитаризация региона. Создаются военные блоки наподобие AUKUS, к которым пытаются подтянуть и отдельные страны АСЕАН. Началось активное освоение данной части мира НАТО со ссылкой на провозглашенную неделимость безопасности Евроатлантики и "Индо-Тихоокеанского региона". А теперь США переходят к размещению в регионе ракет средней дальности. И останавливаться на этом, судя по всему, не намерены. Мы уже видели, к чему приводят подобные "упражнения".— Развивается ли взаимодействие АСЕАН с ЕАЭС и ШОС? Какие перспективы у такого сотрудничества?— У трех организаций схожие цели и ориентиры. Нам есть чему поучиться друг у друга. Это и обуславливает взаимный интерес к укреплению связей.В прошлом году мы впервые организовали Дни ЕАЭС в секретариате АСЕАН в Джакарте, в рамках которых провели несколько круглых столов и выставку, рассказывающую о достижениях евразийской интеграции. Есть идея проведения аналогичного мероприятия, посвященного АСЕАН, в Москве в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии. Состоялся ряд совместных экспертных встреч, в том числе в таких востребованных областях, как цифровизация.Представители ЕЭК и секретариата ШОС приглашаются на асеановские встречи. Хорошие перспективы видим в развитии взаимодействия на таких направлениях, как торговля и инвестиции, транспортная, инфраструктурная и логистическая взаимосвязанность, сельское хозяйство, энергетика, цифровая экономика.В целом же выстраивание устойчивой системы партнерства между ключевыми многосторонними объединениями является важным элементом обеспечения стабильности на всем пространстве Евразии, и мы активно поддерживаем эту работу.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, интервью, россия, китай, евгений загайнов, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, сша, шос, экономическое сообщество асеан