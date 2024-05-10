Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
"Страна": в Херсоне прогремели взрывы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу вечером в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна".
"Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении Telegram-канала издания.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирена также звучит в Николаевской и Кировоградских областях Украины.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.