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"Прозевали": в Киеве рассказали о грубой ошибке ВСУ - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:39 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/vsu-1945178929.html
"Прозевали": в Киеве рассказали о грубой ошибке ВСУ
"Прозевали": в Киеве рассказали о грубой ошибке ВСУ - РИА Новости, 10.05.2024
"Прозевали": в Киеве рассказали о грубой ошибке ВСУ
Украина "прозевала" тот момент, когда солдат у ВСУ было больше, чем задействованных в конфликт российских военных, заявил киевский политолог Руслан Бортник в... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T22:39
2024-05-10T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
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александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украина "прозевала" тот момент, когда солдат у ВСУ было больше, чем задействованных в конфликт российских военных, заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире Youtube-канала "ПолитЭксперт".По словам аналитика, ВСУ не смогли воспользоваться ситуацией до того, как украинская армия потеряла перевес в численности, что в конечном итоге привело к отступлению Украины."Мы видим отползание, медленное отступление украинских подразделений по многим направлениям. Мы прозевали. Есть субъективная и объективная причины. Объективная — несистемность и недостаточное качество западной поддержки. И субъективная причина — мы прозевали переломный момент, когда необходимо было быстрее проводить мобилизацию и быстрее набирать армию", — заявил он.Как отметил эксперт, Запад выложил в этом конфликте практически все, что у него было, но даже натовской техникой Украина не может воспользоваться в полной мере из-за недостатка личного состава."Задержка с мобилизацией и западной помощью привели к тому, что даже сейчас, получая западную помощь, мы не можем быстро восстановить баланс. Потому что эту помощь надо еще доставить на линию фронта, а, главное, что для этой помощи нужны люди, солдаты, которые ее эффективно используют в бою. А у нас их не хватает", — констатировал он.Россия же, напомнил Бортник, превосходит ВСУ как в количестве солдат, так и в вооружениях.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
https://ria.ru/20240510/zapad-1945161688.html
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945142188.html
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в мире, украина, россия, киев, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
"Прозевали": в Киеве рассказали о грубой ошибке ВСУ

Бортник: Киев прозевал момент, когда солдат ВСУ было больше, российских военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украина "прозевала" тот момент, когда солдат у ВСУ было больше, чем задействованных в конфликт российских военных, заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире Youtube-канала "ПолитЭксперт".
По словам аналитика, ВСУ не смогли воспользоваться ситуацией до того, как украинская армия потеряла перевес в численности, что в конечном итоге привело к отступлению Украины.
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"Мы видим отползание, медленное отступление украинских подразделений по многим направлениям. Мы прозевали. Есть субъективная и объективная причины. Объективная — несистемность и недостаточное качество западной поддержки. И субъективная причина — мы прозевали переломный момент, когда необходимо было быстрее проводить мобилизацию и быстрее набирать армию", — заявил он.
Как отметил эксперт, Запад выложил в этом конфликте практически все, что у него было, но даже натовской техникой Украина не может воспользоваться в полной мере из-за недостатка личного состава.
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"Задержка с мобилизацией и западной помощью привели к тому, что даже сейчас, получая западную помощь, мы не можем быстро восстановить баланс. Потому что эту помощь надо еще доставить на линию фронта, а, главное, что для этой помощи нужны люди, солдаты, которые ее эффективно используют в бою. А у нас их не хватает", — констатировал он.
Россия же, напомнил Бортник, превосходит ВСУ как в количестве солдат, так и в вооружениях.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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