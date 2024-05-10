https://ria.ru/20240510/vstrecha-1945083942.html

Путин провел встречу с Мишустиным

Путин провел встречу с Мишустиным - РИА Новости, 10.05.2024

Путин провел встречу с Мишустиным

Президент Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:40

2024-05-10T12:40

2024-05-10T13:42

владимир путин

политика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Михаилом Мишустиным."Мне кажется, что было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили бы работу в качестве председателя правительства", — сказал глава государства.Он выразил уверенность, что нижняя палата поддержит предложенную им кандидатуру.Путин отметил, что правительству во главе с Мишустиным удалось сделать немало в сложных условиях."Как показывает практика последних лет, в целом у нас получается добиваться тех результатов, которые нужны стране", — сказал президент.По его словам, главное, к чему следует стремиться, — к реализации целей развития по всем направлениям."В сегодняшних непростых условиях, конечно, нужно собраться и нужно организовать работу именно так, как мы с вами договорились на последней встрече с правительством, работать без пауз".Исполняющий обязанности премьера в ответ заверил, что никаких перерывов не будет, правительство продолжит текущую работу.Президент добавил, что снова встретится с Мишустиным, когда Госдума утвердит его кандидатуру, и еще раз, более подробно обсудит структуру и состав нового кабинета министров. Он также выразил уверенность, что кандидату в премьеры удастся убедить депутатов по поводу кандидатур его заместителей и федеральных министров.Сегодня рано утром стало известно, что президент внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение Госдумы. Пленарное заседание назначено на 14:00. Сейчас Мишустин встречается с парламентскими фракциями.

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https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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Встреча Владимира Путина с Мишустиным Встреча Владимира Путина с Мишустиным 2024-05-10T12:40 true PT3M06S

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владимир путин, политика, михаил мишустин, россия