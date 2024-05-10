https://ria.ru/20240510/vstrecha-1945083942.html
Путин провел встречу с Мишустиным
Путин провел встречу с Мишустиным - РИА Новости, 10.05.2024
Путин провел встречу с Мишустиным
Президент Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:40
2024-05-10T12:40
2024-05-10T13:42
владимир путин
политика
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Михаилом Мишустиным."Мне кажется, что было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили бы работу в качестве председателя правительства", — сказал глава государства.Он выразил уверенность, что нижняя палата поддержит предложенную им кандидатуру.Путин отметил, что правительству во главе с Мишустиным удалось сделать немало в сложных условиях."Как показывает практика последних лет, в целом у нас получается добиваться тех результатов, которые нужны стране", — сказал президент.По его словам, главное, к чему следует стремиться, — к реализации целей развития по всем направлениям."В сегодняшних непростых условиях, конечно, нужно собраться и нужно организовать работу именно так, как мы с вами договорились на последней встрече с правительством, работать без пауз".Исполняющий обязанности премьера в ответ заверил, что никаких перерывов не будет, правительство продолжит текущую работу.Президент добавил, что снова встретится с Мишустиным, когда Госдума утвердит его кандидатуру, и еще раз, более подробно обсудит структуру и состав нового кабинета министров. Он также выразил уверенность, что кандидату в премьеры удастся убедить депутатов по поводу кандидатур его заместителей и федеральных министров.Сегодня рано утром стало известно, что президент внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение Госдумы. Пленарное заседание назначено на 14:00. Сейчас Мишустин встречается с парламентскими фракциями.
https://ria.ru/20240507/razvitie-1944503792.html
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Встреча Владимира Путина с Мишустиным
Встреча Владимира Путина с Мишустиным
2024-05-10T12:40
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владимир путин, политика, михаил мишустин, россия
Владимир Путин, Политика, Михаил Мишустин, Россия
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Михаилом Мишустиным.
"Мне кажется, что было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили бы работу в качестве председателя правительства", — сказал глава государства.
Он выразил уверенность, что нижняя палата поддержит предложенную им кандидатуру.
Путин отметил, что правительству во главе с Мишустиным удалось сделать немало в сложных условиях.
"Как показывает практика последних лет, в целом у нас получается добиваться тех результатов, которые нужны стране", — сказал президент.
По его словам, главное, к чему следует стремиться, — к реализации целей развития по всем направлениям.
«
"В сегодняшних непростых условиях, конечно, нужно собраться и нужно организовать работу именно так, как мы с вами договорились на последней встрече с правительством, работать без пауз".
Владимир Путин
президент России
Исполняющий обязанности премьера в ответ заверил, что никаких перерывов не будет, правительство продолжит текущую работу.
Президент добавил, что снова встретится с Мишустиным, когда Госдума утвердит его кандидатуру, и еще раз, более подробно обсудит структуру и состав нового кабинета министров. Он также выразил уверенность, что кандидату в премьеры удастся убедить депутатов по поводу кандидатур его заместителей и федеральных министров.
Сегодня рано утром стало известно, что президент внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение Госдумы. Пленарное заседание назначено на 14:00. Сейчас Мишустин встречается с парламентскими фракциями.
Новый премьер-министр в течение недели должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель — кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы (за исключением руководителей силового блока и МИД). Если депутаты одобрят, президент обязан утвердить все назначения. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должности сам президент после консультаций с Советом Федерации.