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Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами" - РИА Новости, 10.05.2024
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12:00 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/voyna-1944771639.html
Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами"
Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами" - РИА Новости, 10.05.2024
Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами"
Почему военную машину назвали "Катюшей", где можно "голосовать", и есть ли разница между "взять в клещи" и "зажать в тиски". Выясняем, как во время Великой Отечественной войны в русском языке появились военные неологизмы.
2024-05-10T12:00
2024-05-10T12:00
как это по-русски
русский
подкаст
великая отечественная война (1941-1945)
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Почему боевая машина стала «Катюшей», а защитные заграждения – «ежами»
Почему военную машину назвали "Катюшей", где можно "голосовать", и есть ли разница между "взять в клещи" и "зажать в тиски". Выясняем, как во время Великой Отечественной войны в русском языке появились военные неологизмы.
audio/mpeg
Почему боевая машина стала «Катюшей», а защитные заграждения – «ежами»
Почему военную машину назвали "Катюшей", где можно "голосовать", и есть ли разница между "взять в клещи" и "зажать в тиски". Выясняем, как во время Великой Отечественной войны в русском языке появились военные неологизмы.
audio/mpeg
Эксперты эпизода — кандидат исторических наук, академик Валерий Куличков и старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики Высшей школы экономики Антон Сомин.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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русский, подкаст, великая отечественная война (1941-1945), аудио
Как это по-русски, русский, Подкаст, Великая Отечественная война (1941-1945)
Как это по-русски

Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами"

Как это по-русски
Почему боевая машина стала «Катюшей», а защитные заграждения – «ежами»
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Почему военную машину назвали "Катюшей", где можно "голосовать", и есть ли разница между "взять в клещи" и "зажать в тиски". Выясняем, как во время Великой Отечественной войны в русском языке появились военные неологизмы.
Эксперты эпизода — кандидат исторических наук, академик Валерий Куличков и старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики Высшей школы экономики Антон Сомин.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_________
Автор эпизода: Анастасия Кудрявцева
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Как это по-русскирусскийПодкастВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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