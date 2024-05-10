https://ria.ru/20240510/voyna-1944771639.html

Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами"

Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами" - РИА Новости, 10.05.2024

Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами"

Почему военную машину назвали "Катюшей", где можно "голосовать", и есть ли разница между "взять в клещи" и "зажать в тиски". Выясняем, как во время Великой Отечественной войны в русском языке появились военные неологизмы.

2024-05-10T12:00

2024-05-10T12:00

2024-05-10T12:00

как это по-русски

русский

подкаст

великая отечественная война (1941-1945)

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Почему боевая машина стала «Катюшей», а защитные заграждения – «ежами» Почему военную машину назвали "Катюшей", где можно "голосовать", и есть ли разница между "взять в клещи" и "зажать в тиски". Выясняем, как во время Великой Отечественной войны в русском языке появились военные неологизмы. audio/mpeg

Почему боевая машина стала «Катюшей», а защитные заграждения – «ежами» Почему военную машину назвали "Катюшей", где можно "голосовать", и есть ли разница между "взять в клещи" и "зажать в тиски". Выясняем, как во время Великой Отечественной войны в русском языке появились военные неологизмы. audio/mpeg

Эксперты эпизода — кандидат исторических наук, академик Валерий Куличков и старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики Высшей школы экономики Антон Сомин.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русский, подкаст, великая отечественная война (1941-1945), аудио