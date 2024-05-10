https://ria.ru/20240510/voyna-1944771639.html
Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами"
Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами" - РИА Новости, 10.05.2024
Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами"
Почему военную машину назвали "Катюшей", где можно "голосовать", и есть ли разница между "взять в клещи" и "зажать в тиски". Выясняем, как во время Великой Отечественной войны в русском языке появились военные неологизмы.
2024-05-10T12:00
2024-05-10T12:00
2024-05-10T12:00
как это по-русски
русский
подкаст
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944771751_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_535aa3dbbb0a875dcd4bd6cd9cd273c5.jpg
Почему боевая машина стала «Катюшей», а защитные заграждения – «ежами»
Почему военную машину назвали "Катюшей", где можно "голосовать", и есть ли разница между "взять в клещи" и "зажать в тиски". Выясняем, как во время Великой Отечественной войны в русском языке появились военные неологизмы.
audio/mpeg
Почему боевая машина стала «Катюшей», а защитные заграждения – «ежами»
Почему военную машину назвали "Катюшей", где можно "голосовать", и есть ли разница между "взять в клещи" и "зажать в тиски". Выясняем, как во время Великой Отечественной войны в русском языке появились военные неологизмы.
audio/mpeg
Эксперты эпизода — кандидат исторических наук, академик Валерий Куличков и старший преподаватель Института лингвистики РГГУ и Школы лингвистики Высшей школы экономики Антон Сомин.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944771751_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_7d5195130a446c9def4f1997e07e3e02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русский, подкаст, великая отечественная война (1941-1945), аудио
Как это по-русски, русский, Подкаст, Великая Отечественная война (1941-1945)
Почему боевая машина стала "Катюшей", а защитные заграждения – "ежами"
Почему военную машину назвали "Катюшей", где можно "голосовать", и есть ли разница между "взять в клещи" и "зажать в тиски". Выясняем, как во время Великой Отечественной войны в русском языке появились военные неологизмы.