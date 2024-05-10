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Володин высказался о разделении ответственности депутатами при трудностях - РИА Новости, 10.05.2024
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15:13 10.05.2024 (обновлено: 15:19 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/volodin-1945115204.html
Володин высказался о разделении ответственности депутатами при трудностях
Володин высказался о разделении ответственности депутатами при трудностях - РИА Новости, 10.05.2024
Володин высказался о разделении ответственности депутатами при трудностях
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал аплодисменты депутатов, подчеркнув, что хотелось бы, чтобы при возникновении трудностей все... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:13
2024-05-10T15:19
политика
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал аплодисменты депутатов, подчеркнув, что хотелось бы, чтобы при возникновении трудностей все разделяли ответственность. "Мы сегодня щедры на аплодисменты. Вот хотелось бы, чтобы потом, когда столкнемся с проблемами, разделяли ответственность, а то у нас две крайности: мы аплодируем, мы хвалим, а как только проблема возникла - сразу отбегаем и ищем виноватого. Давайте, коллеги, раз у нас такая атмосфера сформировалась, этому следовать и в дальнейшем, и не уходить в разборки - кто прав, а кто виноват, ответственность наша общая", - сказал он во время обсуждения кандидатуры премьера РФ на пленарном заседании в Госдуме. Ранее в повестке вопросов, которые рассмотрит Совет Госдумы, появился пункт с проектом постановления об утверждении премьера РФ, соответствующий документ был размещен в пятницу в думской электронной базе. По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин высказался о разделении ответственности депутатами при трудностях

Володин: хотелось бы, чтобы при проблемах все разделяли ответственность

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал аплодисменты депутатов, подчеркнув, что хотелось бы, чтобы при возникновении трудностей все разделяли ответственность.
"Мы сегодня щедры на аплодисменты. Вот хотелось бы, чтобы потом, когда столкнемся с проблемами, разделяли ответственность, а то у нас две крайности: мы аплодируем, мы хвалим, а как только проблема возникла - сразу отбегаем и ищем виноватого. Давайте, коллеги, раз у нас такая атмосфера сформировалась, этому следовать и в дальнейшем, и не уходить в разборки - кто прав, а кто виноват, ответственность наша общая", - сказал он во время обсуждения кандидатуры премьера РФ на пленарном заседании в Госдуме.
Ранее в повестке вопросов, которые рассмотрит Совет Госдумы, появился пункт с проектом постановления об утверждении премьера РФ, соответствующий документ был размещен в пятницу в думской электронной базе.
По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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