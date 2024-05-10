https://ria.ru/20240510/volodin-1945113652.html

Володин рассказал о вопросах фракций к Мишустину

Володин рассказал о вопросах фракций к Мишустину - РИА Новости, 10.05.2024

Володин рассказал о вопросах фракций к Мишустину

Фракции задавали кандидату на должность председателя правительства РФ Михаилу Мишустину огромное количество вопросов, разговор был откровенным, заявил... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:08

2024-05-10T15:08

2024-05-10T15:08

россия

михаил мишустин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Фракции задавали кандидату на должность председателя правительства РФ Михаилу Мишустину огромное количество вопросов, разговор был откровенным, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. "Прежде чем прийти в этот зал, Михаил Владимирович (Мишустин - ред.) встретился со всеми фракциями, где в закрытом режиме состоялся откровенный разговор. Во многих фракциях звучало огромное количество вопросов. Михаил Владимирович на них отвечал, часть забрал с собой", - сказал Володин в ходе внеочередного пленарного заседания Государственной думы, на котором происходит представление кандидата на должность председателя правительства. Ранее среди вопросов, которые рассмотрит Совет Госдумы, появился пункт с проектом постановления об утверждении премьер-министра РФ, соответствующий документ размещен в пятницу в думской электронной базе.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945112683.html

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россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф