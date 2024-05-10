Володин рассказал о вопросах фракций к Мишустину
Володин: перед заседанием фракции задавали Мишустину большое количество вопросов
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Фракции задавали кандидату на должность председателя правительства РФ Михаилу Мишустину огромное количество вопросов, разговор был откровенным, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
"Прежде чем прийти в этот зал, Михаил Владимирович (Мишустин - ред.) встретился со всеми фракциями, где в закрытом режиме состоялся откровенный разговор. Во многих фракциях звучало огромное количество вопросов. Михаил Владимирович на них отвечал, часть забрал с собой", - сказал Володин в ходе внеочередного пленарного заседания Государственной думы, на котором происходит представление кандидата на должность председателя правительства.
Ранее среди вопросов, которые рассмотрит Совет Госдумы, появился пункт с проектом постановления об утверждении премьер-министра РФ, соответствующий документ размещен в пятницу в думской электронной базе.