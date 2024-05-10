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Володин рассказал о вопросах фракций к Мишустину - РИА Новости, 10.05.2024
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15:08 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/volodin-1945113652.html
Володин рассказал о вопросах фракций к Мишустину
Володин рассказал о вопросах фракций к Мишустину - РИА Новости, 10.05.2024
Володин рассказал о вопросах фракций к Мишустину
Фракции задавали кандидату на должность председателя правительства РФ Михаилу Мишустину огромное количество вопросов, разговор был откровенным, заявил... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:08
2024-05-10T15:08
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Фракции задавали кандидату на должность председателя правительства РФ Михаилу Мишустину огромное количество вопросов, разговор был откровенным, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. "Прежде чем прийти в этот зал, Михаил Владимирович (Мишустин - ред.) встретился со всеми фракциями, где в закрытом режиме состоялся откровенный разговор. Во многих фракциях звучало огромное количество вопросов. Михаил Владимирович на них отвечал, часть забрал с собой", - сказал Володин в ходе внеочередного пленарного заседания Государственной думы, на котором происходит представление кандидата на должность председателя правительства. Ранее среди вопросов, которые рассмотрит Совет Госдумы, появился пункт с проектом постановления об утверждении премьер-министра РФ, соответствующий документ размещен в пятницу в думской электронной базе.
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россия, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о вопросах фракций к Мишустину

Володин: перед заседанием фракции задавали Мишустину большое количество вопросов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Фракции задавали кандидату на должность председателя правительства РФ Михаилу Мишустину огромное количество вопросов, разговор был откровенным, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
"Прежде чем прийти в этот зал, Михаил Владимирович (Мишустин - ред.) встретился со всеми фракциями, где в закрытом режиме состоялся откровенный разговор. Во многих фракциях звучало огромное количество вопросов. Михаил Владимирович на них отвечал, часть забрал с собой", - сказал Володин в ходе внеочередного пленарного заседания Государственной думы, на котором происходит представление кандидата на должность председателя правительства.
Ранее среди вопросов, которые рассмотрит Совет Госдумы, появился пункт с проектом постановления об утверждении премьер-министра РФ, соответствующий документ размещен в пятницу в думской электронной базе.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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