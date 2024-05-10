https://ria.ru/20240510/volodin-1945112293.html
Володин попросил Мишустина продолжать развивать сельское хозяйство
Володин попросил Мишустина продолжать развивать сельское хозяйство - РИА Новости, 10.05.2024
Володин попросил Мишустина продолжать развивать сельское хозяйство
Спикер ГД Вячеслав Володин попросил кандидата на должность премьер-министра РФ Михаила Мишустина и дальше держать в приоритете вопросы развития сельского... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:04
2024-05-10T15:04
2024-05-10T15:04
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин попросил кандидата на должность премьер-министра РФ Михаила Мишустина и дальше держать в приоритете вопросы развития сельского хозяйства. "Просьба большая, чтобы вы для себя это направление и дальше оставляли как ключевое, которое очень важным является… Мы хотели бы, чтобы вы и дальше его поддерживали", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.
https://ria.ru/20240510/volodin-1945110875.html
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политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Володин попросил Мишустина продолжать развивать сельское хозяйство
Володин попросил Мишустина держать в приоритете развитие сельского хозяйства