Болгария оформляет россиянам шенгенские визы
Болгария оформляет россиянам визы для поездок по Шенгенской зоне
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Болгария оформляет россиянам шенгенские визы для поездок во все страны соглашения, заявили РИА Новости в посольстве Болгарии в Москве, комментируя сообщения о задержке выдачи таких виз в России.
"Консульский отдел посольства Болгарии в России сообщает, что Болгария оформляет россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в Болгарию и во все страны Шенгенского соглашения", — сказали в диппредставительстве.
В апреле дипмиссия Болгарии в России сообщила, что со 2 апреля начинает принимать заявления на выдачу шенгенских виз россиянам. В среду Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Болгария все еще не выдает россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в другие страны соглашения, несмотря на то, что выдача их должна была начаться еще в начале апреля.
Согласно решению Совета ЕС, с 31 марта Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, но пока пограничный контроль для этих стран отменяется только на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных границах такой контроль сохраняется. Еврокомиссия рассчитывает, что решение о полной интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет принято уже в в этом году.
Как сообщали ранее европейские СМИ, дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии будет зависеть от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.