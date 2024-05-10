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Болгария оформляет россиянам шенгенские визы

Болгария оформляет россиянам шенгенские визы - РИА Новости, 10.05.2024

Болгария оформляет россиянам шенгенские визы

Болгария оформляет россиянам шенгенские визы для поездок во все страны соглашения, заявили РИА Новости в посольстве Болгарии в Москве, комментируя сообщения о... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:21

2024-05-10T16:21

2024-05-10T16:21

болгария

россия

румыния

евросоюз

ассоциация туроператоров россии (атор)

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Болгария оформляет россиянам шенгенские визы для поездок во все страны соглашения, заявили РИА Новости в посольстве Болгарии в Москве, комментируя сообщения о задержке выдачи таких виз в России. "Консульский отдел посольства Болгарии в России сообщает, что Болгария оформляет россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в Болгарию и во все страны Шенгенского соглашения", — сказали в диппредставительстве. В апреле дипмиссия Болгарии в России сообщила, что со 2 апреля начинает принимать заявления на выдачу шенгенских виз россиянам. В среду Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Болгария все еще не выдает россиянам шенгенские визы, действительные для поездки в другие страны соглашения, несмотря на то, что выдача их должна была начаться еще в начале апреля. Согласно решению Совета ЕС, с 31 марта Румыния и Болгария входят в Шенгенское пространство, но пока пограничный контроль для этих стран отменяется только на морских и воздушных границах, при этом на сухопутных границах такой контроль сохраняется. Еврокомиссия рассчитывает, что решение о полной интеграции Румынии и Болгарии в Шенгенское пространство будет принято уже в в этом году. Как сообщали ранее европейские СМИ, дальнейшая интеграция Румынии и Болгарии будет зависеть от выполнений условий по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, они должны будут сами заниматься мигрантами, которые попали на территорию ЕС через их границы, а не пропускать их в другие государства.

болгария

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болгария, россия, румыния, евросоюз, ассоциация туроператоров россии (атор), еврокомиссия, в мире