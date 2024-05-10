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В парке Горького из ливневой канализации спасли утят - РИА Новости, 10.05.2024
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14:23 10.05.2024 (обновлено: 14:48 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/utyata-1945100286.html
В парке Горького из ливневой канализации спасли утят
В парке Горького из ливневой канализации спасли утят - РИА Новости, 10.05.2024
В парке Горького из ливневой канализации спасли утят
Спасатели вызволили семерых утят, провалившихся сквозь решетку ливневой канализации в парке Горького в Москве, сообщается в Telegram-канале парка. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:23
2024-05-10T14:48
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спасатели вызволили семерых утят, провалившихся сквозь решетку ливневой канализации в парке Горького в Москве, сообщается в Telegram-канале парка."История чудесного спасения в парке Горького. Во время дневного променада по парку сквозь решетку ливневой канализации провалились семь маленьких утят. Мама-утка не растерялась и стала звать на помощь", — говорится в публикации.Отмечается, что неравнодушные посетители вызвали спасателей."В течение десяти минут бригада прибыла на место. Спасатели сняли решетку, опустились в ливневку и одного за другим вытащили пушистых утят на газон — целыми и невредимыми. Все это время утка терпеливо наблюдала за действиями спасателей со стороны", — добавили в пресс-службе.По ее данным, на эту операцию потребовалось 15 минут, после чего воссоединившееся птичье семейство ушло в сторону фонтана.
https://ria.ru/20240509/lebedi-1945022908.html
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В парке Горького из ливневой канализации спасли утят

В парке Горького спасли семь утят, провалившихся в ливневую канализацию

© Фото : Парк Горького/TelegramСпасатели достали утят из ливневой канализации в Парке Горького в Москве
Спасатели достали утят из ливневой канализации в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Парк Горького/Telegram
Спасатели достали утят из ливневой канализации в Парке Горького в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спасатели вызволили семерых утят, провалившихся сквозь решетку ливневой канализации в парке Горького в Москве, сообщается в Telegram-канале парка.
"История чудесного спасения в парке Горького. Во время дневного променада по парку сквозь решетку ливневой канализации провалились семь маленьких утят. Мама-утка не растерялась и стала звать на помощь", — говорится в публикации.
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Отмечается, что неравнодушные посетители вызвали спасателей.
"В течение десяти минут бригада прибыла на место. Спасатели сняли решетку, опустились в ливневку и одного за другим вытащили пушистых утят на газон — целыми и невредимыми. Все это время утка терпеливо наблюдала за действиями спасателей со стороны", — добавили в пресс-службе.
По ее данным, на эту операцию потребовалось 15 минут, после чего воссоединившееся птичье семейство ушло в сторону фонтана.
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Хорошие новостиМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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