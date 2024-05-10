https://ria.ru/20240510/utyata-1945100286.html

В парке Горького из ливневой канализации спасли утят

В парке Горького из ливневой канализации спасли утят - РИА Новости, 10.05.2024

В парке Горького из ливневой канализации спасли утят

Спасатели вызволили семерых утят, провалившихся сквозь решетку ливневой канализации в парке Горького в Москве, сообщается в Telegram-канале парка. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:23

2024-05-10T14:23

2024-05-10T14:48

хорошие новости

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спасатели вызволили семерых утят, провалившихся сквозь решетку ливневой канализации в парке Горького в Москве, сообщается в Telegram-канале парка."История чудесного спасения в парке Горького. Во время дневного променада по парку сквозь решетку ливневой канализации провалились семь маленьких утят. Мама-утка не растерялась и стала звать на помощь", — говорится в публикации.Отмечается, что неравнодушные посетители вызвали спасателей."В течение десяти минут бригада прибыла на место. Спасатели сняли решетку, опустились в ливневку и одного за другим вытащили пушистых утят на газон — целыми и невредимыми. Все это время утка терпеливо наблюдала за действиями спасателей со стороны", — добавили в пресс-службе.По ее данным, на эту операцию потребовалось 15 минут, после чего воссоединившееся птичье семейство ушло в сторону фонтана.

https://ria.ru/20240509/lebedi-1945022908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)