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Эксперт оценил ситуацию в ураном в США после запрета импорта из России - РИА Новости, 10.05.2024
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12:28 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/uran-1945081764.html
Эксперт оценил ситуацию в ураном в США после запрета импорта из России
Эксперт оценил ситуацию в ураном в США после запрета импорта из России - РИА Новости, 10.05.2024
Эксперт оценил ситуацию в ураном в США после запрета импорта из России
Решение американской Centrus просить в виде исключения продолжать закупки у России обогащенного урана в интересах атомной отрасли США абсолютно ожидаемо:... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:28
2024-05-10T12:28
экономика
сша
россия
вашингтон (штат)
александр уваров
алексей лихачев
джо байден
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Решение американской Centrus просить в виде исключения продолжать закупки у России обогащенного урана в интересах атомной отрасли США абсолютно ожидаемо: Вашингтон не любит "стрелять себе в ногу", а если делает это, то из "водяного пистолета" - так главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров прокомментировал РИА Новости заявление компании. Ведущая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus заявила, что после подписания законопроекта о запрете импорта обогащенного российского урана обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения из этого документа, чтобы продолжить поставки этого стратегического материала своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли. В свою очередь представитель компании Линдси Гейслер заявила в интервью порталу Axios, что быстрое исключение запрета на импорт российского урана "имеет решающее значение не только для Centrus, но и для всей атомной отрасли США". "Абсолютно не сомневался в том, что американские заказчики постараются как можно дольше сохранять для себя возможность импортировать обогащенный урановый продукт из России. Собственно, именно поэтому законопроект был написан так, как написан ("покупать обогащенный уран в России нельзя, но если очень нужно, то можно, причем ровно в тех же объемах, что и раньше")", - сказал Уваров. "Соединенные Штаты в отличие от некоторых других западных стран не любят стрелять себе в ногу, а если приходится это сделать, то выбирают водяной пистолет", - подчеркнул он. Centrus (ранее до прохождения через процедуру управляемого банкротства была известна как USEC) является крупнейшим в США "дилером", перепродающим обогащенный уран энергокомпаниям, напомнил Уваров. "Поэтому ее намерение получить исключение из запрета привлекает особое внимание", - добавил эксперт. Американский сенат 30 апреля принял законопроект о запрете импорта российского урана (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия. Законопроект, ранее принятый Палатой представителей США, был представлен президенту США Джо Байдену на подпись. При этом законодательство США включает положение, которое позволяет предоставлять исключения на запрет до 2027 года, в том числе, если такое исключение отвечает национальным интересам США. В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США. Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов. Ограничения "Росатома" недружественными странами, в том числе по урану, в первую очередь нанесут серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов, но не сдержат "Росатом" - ведь растут атомные рынки дружественных стран, ранее заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. При этом мировой рынок урана проиграл из-за заявлений США о возможности отказа от российского урана, говорил Лихачев. Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России. "Росатом" неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками. Политическая конъюнктура не должна дестабилизировать работу ядерно-топливного рынка, указывала российская госкорпорация.
https://ria.ru/20231212/uran-1915198424.html
https://ria.ru/20240510/uran-1945078221.html
https://ria.ru/20240420/uran-1941190365.html
сша
россия
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экономика, сша, россия, вашингтон (штат), александр уваров, алексей лихачев, джо байден, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", уран
Экономика, США, Россия, Вашингтон (штат), Александр Уваров, Алексей Лихачев, Джо Байден, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Уран
Эксперт оценил ситуацию в ураном в США после запрета импорта из России

Эксперт Уваров назвал желание фирм в США сохранить импорт урана из РФ ожидаемым

© AP Photo / Dmitry LovetskyКонтейнеры с российским ураном перед отправкой в США
Контейнеры с российским ураном перед отправкой в США - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Контейнеры с российским ураном перед отправкой в США . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Решение американской Centrus просить в виде исключения продолжать закупки у России обогащенного урана в интересах атомной отрасли США абсолютно ожидаемо: Вашингтон не любит "стрелять себе в ногу", а если делает это, то из "водяного пистолета" - так главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров прокомментировал РИА Новости заявление компании.
Ведущая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus заявила, что после подписания законопроекта о запрете импорта обогащенного российского урана обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения из этого документа, чтобы продолжить поставки этого стратегического материала своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли.
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Палата представителей США приняла законопроект о запрете урана из России
12 декабря 2023, 00:16
В свою очередь представитель компании Линдси Гейслер заявила в интервью порталу Axios, что быстрое исключение запрета на импорт российского урана "имеет решающее значение не только для Centrus, но и для всей атомной отрасли США".
"Абсолютно не сомневался в том, что американские заказчики постараются как можно дольше сохранять для себя возможность импортировать обогащенный урановый продукт из России. Собственно, именно поэтому законопроект был написан так, как написан ("покупать обогащенный уран в России нельзя, но если очень нужно, то можно, причем ровно в тех же объемах, что и раньше")", - сказал Уваров.
"Соединенные Штаты в отличие от некоторых других западных стран не любят стрелять себе в ногу, а если приходится это сделать, то выбирают водяной пистолет", - подчеркнул он.
Centrus (ранее до прохождения через процедуру управляемого банкротства была известна как USEC) является крупнейшим в США "дилером", перепродающим обогащенный уран энергокомпаниям, напомнил Уваров. "Поэтому ее намерение получить исключение из запрета привлекает особое внимание", - добавил эксперт.
Американский сенат 30 апреля принял законопроект о запрете импорта российского урана (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия. Законопроект, ранее принятый Палатой представителей США, был представлен президенту США Джо Байдену на подпись. При этом законодательство США включает положение, которое позволяет предоставлять исключения на запрет до 2027 года, в том числе, если такое исключение отвечает национальным интересам США.
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Компания в США запросит исключения на запрет импорта российского урана
Вчера, 12:00
В декабре 2023 года палата представителей США одобрила законопроект о введении запрета на импорт низкообогащенного урана российского происхождения, который будет действовать вплоть до 2040 года. Законопроект предполагает ограничение импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий.
Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить данный запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать национальным интересам США.
Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов.
Ограничения "Росатома" недружественными странами, в том числе по урану, в первую очередь нанесут серьезнейший удар по себестоимости их собственных атомных проектов, но не сдержат "Росатом" - ведь растут атомные рынки дружественных стран, ранее заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев. При этом мировой рынок урана проиграл из-за заявлений США о возможности отказа от российского урана, говорил Лихачев. Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России.
"Росатом" неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками. Политическая конъюнктура не должна дестабилизировать работу ядерно-топливного рынка, указывала российская госкорпорация.
Переливная установка гексафторида урана - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
США и Китай стали главными покупателями российского урана
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ЭкономикаСШАРоссияВашингтон (штат)Александр УваровАлексей ЛихачевДжо БайденГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Уран
 
 
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