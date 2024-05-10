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Компания в США запросит исключения на запрет импорта российского урана - РИА Новости, 10.05.2024
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12:00 10.05.2024 (обновлено: 12:01 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/uran-1945078221.html
Компания в США запросит исключения на запрет импорта российского урана
Компания в США запросит исключения на запрет импорта российского урана - РИА Новости, 10.05.2024
Компания в США запросит исключения на запрет импорта российского урана
Крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus заявила порталу Axios, что после подписания закона о запрете импорта обогащенного... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:00
2024-05-10T12:01
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джо байден
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus заявила порталу Axios, что после подписания закона о запрете импорта обогащенного российского урана обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения на запрет импорта этого стратегического материала из РФ, чтобы продолжить его поставки своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли, говорится в её заявлении. Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия закона. Законопроект, одобренный палатой представителей США в декабре, был представлен президенту США Джо Байдену на подпись. При этом законодательство США включает положение, которое позволяет представлять исключения на запрет до 2027 года, в том числе если такое исключение отвечает "национальным интересам" США. "Когда закон будет принят, мы подадим заявку на исключение со стороны министра энергетики и других соответствующих правительственных учреждений, чтобы запросить разрешение на продолжение поставок низкообогащенного урана нашим клиентам", - говорится в заявлении Centrus. В свою очередь представитель компании Линдси Гейслер заявила в интервью порталу Axios, что быстрое исключение запрета на импорт российского урана "имеет решающее значение не только для Centrus, но и для всей атомной отрасли США". Законопроект предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" США. Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов. Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России. "Росатом" в свою очередь неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками. Политическая конъюнктура не должна дестабилизировать работу ядерно-топливного рынка, указывала российская госкорпорация.
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сша, россия, джо байден, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
США, Россия, Джо Байден, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Компания в США запросит исключения на запрет импорта российского урана

Centrus запросит исключения на запрет импорта обогащенного российского урана

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнеры с гексафторидом урана
Контейнеры с гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнеры с гексафторидом урана. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Крупнейшая в США компания в области ядерного топливного цикла Centrus заявила порталу Axios, что после подписания закона о запрете импорта обогащенного российского урана обратится к профильным ведомствам с запросом внести исключения на запрет импорта этого стратегического материала из РФ, чтобы продолжить его поставки своим клиентам и обеспечить интересы всей американской атомной отрасли, говорится в её заявлении.
Американский сенат 30 апреля одобрил законопроект (HR 1042), который запрещает импорт урана из России и вступает в силу через 90 дней после принятия закона. Законопроект, одобренный палатой представителей США в декабре, был представлен президенту США Джо Байдену на подпись. При этом законодательство США включает положение, которое позволяет представлять исключения на запрет до 2027 года, в том числе если такое исключение отвечает "национальным интересам" США.
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"Когда закон будет принят, мы подадим заявку на исключение со стороны министра энергетики и других соответствующих правительственных учреждений, чтобы запросить разрешение на продолжение поставок низкообогащенного урана нашим клиентам", - говорится в заявлении Centrus. В свою очередь представитель компании Линдси Гейслер заявила в интервью порталу Axios, что быстрое исключение запрета на импорт российского урана "имеет решающее значение не только для Centrus, но и для всей атомной отрасли США".
Законопроект предполагает запрет импорта низкообогащенного урана, произведенного в РФ или одним из зарегистрированных в России предприятий. Его действие рассчитано вплоть до 2040 года. Вместе с тем инициатива уполномочивает министра энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга отменить этот запрет, если другие источники поставок урана окажутся недоступны или если импорт российского топлива будет отвечать "национальным интересам" США.
Сейчас в США доля атомной энергетики составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом США могут на 30%, на поставки урана из России приходится около 20%. По данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставляет обогащенный уран, используемый в качестве сырья для топлива, для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делает ее иностранным поставщиком номер один для Штатов.
Цены на мировом рынке урана резко выросли после объявленных США намерений отказаться от поставок урана из России. "Росатом" в свою очередь неоднократно подчеркивал, что в полной мере выполняет все обязательства перед зарубежными заказчиками. Политическая конъюнктура не должна дестабилизировать работу ядерно-топливного рынка, указывала российская госкорпорация.
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