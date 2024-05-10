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США заранее заготовили часть оружия для поставок Украине, заявил Остин - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945177836.html
США заранее заготовили часть оружия для поставок Украине, заявил Остин
США заранее заготовили часть оружия для поставок Украине, заявил Остин - РИА Новости, 10.05.2024
США заранее заготовили часть оружия для поставок Украине, заявил Остин
США до объявления новых пакетов помощи Киеву заранее подготовили только часть вооружений для поставок, признал американский министр обороны Ллойд Остин. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T22:27
2024-05-10T22:27
в мире
украина
россия
сша
ллойд остин
сергей лавров
нато
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США до объявления новых пакетов помощи Киеву заранее подготовили только часть вооружений для поставок, признал американский министр обороны Ллойд Остин. "Ожидая возможного получения дополнительного финансирования, мы немного зашли вперед, подготовив некоторые критические вещи", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя поставки оружия Украине. По словам Остина, речь шла о средствах ПВО, боеприпасах для артиллерии и для РЗСО HIMARS. При этом шеф Пентагона уточнил, что распределением американского оружия на Украине и конечной доставкой занимается сам Киев, но острее всего оно необходимо на Харьковском направлении. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html
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в мире, украина, россия, сша, ллойд остин, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Ллойд Остин, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
США заранее заготовили часть оружия для поставок Украине, заявил Остин

Глава Пентагона Остин: США заранее заготовили часть оружия для поставок Украине

© AP Photo / Kevin WolfЛлойд Остин
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. США до объявления новых пакетов помощи Киеву заранее подготовили только часть вооружений для поставок, признал американский министр обороны Ллойд Остин.
"Ожидая возможного получения дополнительного финансирования, мы немного зашли вперед, подготовив некоторые критические вещи", - сообщил он журналистам на брифинге, комментируя поставки оружия Украине.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад нашел новую надежду на крушение России
24 апреля, 08:00
По словам Остина, речь шла о средствах ПВО, боеприпасах для артиллерии и для РЗСО HIMARS.
При этом шеф Пентагона уточнил, что распределением американского оружия на Украине и конечной доставкой занимается сам Киев, но острее всего оно необходимо на Харьковском направлении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАЛлойд ОстинСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны США
 
 
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