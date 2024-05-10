Рейтинг@Mail.ru
Трудно поверить. В США неожиданно высказались о войсках НАТО на Украине - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945153429.html
Трудно поверить. В США неожиданно высказались о войсках НАТО на Украине
Трудно поверить. В США неожиданно высказались о войсках НАТО на Украине - РИА Новости, 10.05.2024
Трудно поверить. В США неожиданно высказались о войсках НАТО на Украине
Только полноценные войска НАТО якобы могли бы спасти ВСУ от поражения, предположил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:31
2024-05-10T18:31
специальная военная операция на украине
россия
украина
франция
эммануэль макрон
джон миршаймер
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932152586_58:353:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8596612aea2c4637a284db08863f50d.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Только полноценные войска НАТО якобы могли бы спасти ВСУ от поражения, предположил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Украинская армия фактически разваливается, так что вам придется вывести пару сотен войск на линию фронта и предполагая, что вы не используете ядерное оружие вам, понадобится много танков и артиллерии. Я не думаю, что одни французы имеют такую возможность. &lt;…&gt; Вам придется привлечь все НАТО или большую ее часть и вы, конечно, должны привлечь американцев", — отметил он.По словам профессора, Украина не имеет стратегического значения для Соединенных Штатов."Мне трудно поверить, что мы будем воевать, то есть американцы будут воевать с великой державой за Украину", — резюмировал Миршаймер.На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских представителей.
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945144828.html
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945130101.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0a/1932152586_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_5b57f54d0f307e3928eb6c09c8516545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, франция, эммануэль макрон, джон миршаймер, нато, вооруженные силы украины, дэвид кэмерон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Джон Миршаймер, НАТО, Вооруженные силы Украины, Дэвид Кэмерон
Трудно поверить. В США неожиданно высказались о войсках НАТО на Украине

Миршаймер: для спасения ВСУ потребуется все НАТО, а не только французские войска

© AP Photo / Virginia MayoСолдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет
Солдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Солдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Только полноценные войска НАТО якобы могли бы спасти ВСУ от поражения, предположил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Украинская армия фактически разваливается, так что вам придется вывести пару сотен войск на линию фронта и предполагая, что вы не используете ядерное оружие вам, понадобится много танков и артиллерии. Я не думаю, что одни французы имеют такую возможность. <…> Вам придется привлечь все НАТО или большую ее часть и вы, конечно, должны привлечь американцев", — отметил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
ВСУ в ярости. Стало известно, что произошло в зоне спецоперации
Вчера, 17:41
По словам профессора, Украина не имеет стратегического значения для Соединенных Штатов.
"Мне трудно поверить, что мы будем воевать, то есть американцы будут воевать с великой державой за Украину", — резюмировал Миршаймер.
На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских представителей.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Должны заставить. В США назвали условия для завершения конфликта на Украине
Вчера, 16:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронДжон МиршаймерНАТОВооруженные силы УкраиныДэвид Кэмерон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала