Трудно поверить. В США неожиданно высказались о войсках НАТО на Украине
Миршаймер: для спасения ВСУ потребуется все НАТО, а не только французские войска
© AP Photo / Virginia MayoСолдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет
© AP Photo / Virginia Mayo
Солдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Только полноценные войска НАТО якобы могли бы спасти ВСУ от поражения, предположил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Украинская армия фактически разваливается, так что вам придется вывести пару сотен войск на линию фронта и предполагая, что вы не используете ядерное оружие вам, понадобится много танков и артиллерии. Я не думаю, что одни французы имеют такую возможность. <…> Вам придется привлечь все НАТО или большую ее часть и вы, конечно, должны привлечь американцев", — отметил он.
По словам профессора, Украина не имеет стратегического значения для Соединенных Штатов.
"Мне трудно поверить, что мы будем воевать, то есть американцы будут воевать с великой державой за Украину", — резюмировал Миршаймер.
На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских представителей.