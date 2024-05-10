https://ria.ru/20240510/ukraina-1945153429.html

Трудно поверить. В США неожиданно высказались о войсках НАТО на Украине

Трудно поверить. В США неожиданно высказались о войсках НАТО на Украине - РИА Новости, 10.05.2024

Трудно поверить. В США неожиданно высказались о войсках НАТО на Украине

Только полноценные войска НАТО якобы могли бы спасти ВСУ от поражения, предположил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T18:31

2024-05-10T18:31

2024-05-10T18:31

специальная военная операция на украине

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украина

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эммануэль макрон

джон миршаймер

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Только полноценные войска НАТО якобы могли бы спасти ВСУ от поражения, предположил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Украинская армия фактически разваливается, так что вам придется вывести пару сотен войск на линию фронта и предполагая, что вы не используете ядерное оружие вам, понадобится много танков и артиллерии. Я не думаю, что одни французы имеют такую возможность. <…> Вам придется привлечь все НАТО или большую ее часть и вы, конечно, должны привлечь американцев", — отметил он.По словам профессора, Украина не имеет стратегического значения для Соединенных Штатов."Мне трудно поверить, что мы будем воевать, то есть американцы будут воевать с великой державой за Украину", — резюмировал Миршаймер.На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте высказываниями некоторых европейских представителей.

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945144828.html

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945130101.html

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россия, украина, франция, эммануэль макрон, джон миршаймер, нато, вооруженные силы украины, дэвид кэмерон