https://ria.ru/20240510/ukraina-1945143943.html

На Украине могут ввести графики почасовых отключений света

На Украине могут ввести графики почасовых отключений света - РИА Новости, 10.05.2024

На Украине могут ввести графики почасовых отключений света

Графики почасовых отключений света могут быть применены для всех потребителей на Украине в случае увеличения дефицита в энергосистеме, сообщил в пятницу на... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:35

2024-05-10T17:35

2024-05-10T17:35

специальная военная операция на украине

жкх

украина

герман галущенко

укрэнерго

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Графики почасовых отключений света могут быть применены для всех потребителей на Украине в случае увеличения дефицита в энергосистеме, сообщил в пятницу на брифинге председатель правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Ранее в пятницу национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о продлении времени действия ограничений электроснабжения для промышленности на всей территории страны, введенные восьмого мая. "Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется другой график - график почасовых отключений, в которых будут принимать участие все потребители. Это когда "Укрэнерго" доводит до каждой области лимит потребления и областные компании распределяют его по каждому потребителю", - сказал Кудрицкий. По словам Кудрицкого, только отключений света для промышленности, которые вводят уже несколько дней подряд, может не хватить для баланса в энергосистеме. При этом он уточнил, что ночью электроснабжение промышленности ограничивают, поскольку не происходит импорт электроэнергии на Украину. Круглосуточно получать аварийную помощь от других стран невозможно. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго, в мире