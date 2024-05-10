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На Украине могут ввести графики почасовых отключений света - РИА Новости, 10.05.2024
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17:35 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945143943.html
На Украине могут ввести графики почасовых отключений света
На Украине могут ввести графики почасовых отключений света - РИА Новости, 10.05.2024
На Украине могут ввести графики почасовых отключений света
Графики почасовых отключений света могут быть применены для всех потребителей на Украине в случае увеличения дефицита в энергосистеме, сообщил в пятницу на... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:35
2024-05-10T17:35
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жкх
украина
герман галущенко
укрэнерго
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Графики почасовых отключений света могут быть применены для всех потребителей на Украине в случае увеличения дефицита в энергосистеме, сообщил в пятницу на брифинге председатель правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Ранее в пятницу национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о продлении времени действия ограничений электроснабжения для промышленности на всей территории страны, введенные восьмого мая. "Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется другой график - график почасовых отключений, в которых будут принимать участие все потребители. Это когда "Укрэнерго" доводит до каждой области лимит потребления и областные компании распределяют его по каждому потребителю", - сказал Кудрицкий. По словам Кудрицкого, только отключений света для промышленности, которые вводят уже несколько дней подряд, может не хватить для баланса в энергосистеме. При этом он уточнил, что ночью электроснабжение промышленности ограничивают, поскольку не происходит импорт электроэнергии на Украину. Круглосуточно получать аварийную помощь от других стран невозможно. Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
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жкх, украина, герман галущенко, укрэнерго, в мире
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Украина, Герман Галущенко, Укрэнерго, В мире
На Украине могут ввести графики почасовых отключений света

"Укрэнерго": на Украине могут ввести почасовые отключения света для потребителей

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Графики почасовых отключений света могут быть применены для всех потребителей на Украине в случае увеличения дефицита в энергосистеме, сообщил в пятницу на брифинге председатель правления нацкомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Ранее в пятницу национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о продлении времени действия ограничений электроснабжения для промышленности на всей территории страны, введенные восьмого мая.
«
"Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется другой график - график почасовых отключений, в которых будут принимать участие все потребители. Это когда "Укрэнерго" доводит до каждой области лимит потребления и областные компании распределяют его по каждому потребителю", - сказал Кудрицкий.
По словам Кудрицкого, только отключений света для промышленности, которые вводят уже несколько дней подряд, может не хватить для баланса в энергосистеме. При этом он уточнил, что ночью электроснабжение промышленности ограничивают, поскольку не происходит импорт электроэнергии на Украину. Круглосуточно получать аварийную помощь от других стран невозможно.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее сообщал, что в пяти областях страны повреждены объекты генерации и передачи электроэнергии на фоне взрывов. Позднее "Укрэнерго" сообщило о повреждении оборудования на одном из своих объектов в центральной части Украины.
Изображение сгенерировано ИИ
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