https://ria.ru/20240510/ukraina-1945142188.html

"Они в панике": в США назвали два города, с которыми расстанется Украина

"Они в панике": в США назвали два города, с которыми расстанется Украина - РИА Новости, 10.05.2024

"Они в панике": в США назвали два города, с которыми расстанется Украина

Российские войска не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:23

2024-05-10T17:23

2024-05-10T22:33

специальная военная операция на украине

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александр сырский

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские войска не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted."Они продвигаются вперед, и теперь это набирает обороты, как огромный камень, катящийся с горы. Они не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы", — сказал он.Как отметил аналитик, российские войска на сегодняшний день наступают по всей линии фронта и занимают как минимум один поселок в день."Запад в панике, он понятия не имеет, что делать", — заключил он.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.

https://ria.ru/20240510/kiev-1945169121.html

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киев

одесса

россия

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в мире, киев, одесса, россия, александр сырский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины