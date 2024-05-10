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"Они в панике": в США назвали два города, с которыми расстанется Украина
"Они в панике": в США назвали два города, с которыми расстанется Украина - РИА Новости, 10.05.2024
"Они в панике": в США назвали два города, с которыми расстанется Украина
Российские войска не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:23
2024-05-10T17:23
2024-05-10T22:33
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александр сырский
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские войска не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted."Они продвигаются вперед, и теперь это набирает обороты, как огромный камень, катящийся с горы. Они не остановятся, пока не дойдут до Киева и Одессы", — сказал он.Как отметил аналитик, российские войска на сегодняшний день наступают по всей линии фронта и занимают как минимум один поселок в день."Запад в панике, он понятия не имеет, что делать", — заключил он.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
https://ria.ru/20240510/kiev-1945169121.html
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в мире, киев, одесса, россия, александр сырский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Одесса, Россия, Александр Сырский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Они в панике": в США назвали два города, с которыми расстанется Украина
Джонсон: Россия не остановится, пока не дойдет до Киева и Одессы