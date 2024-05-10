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Должны заставить. В США назвали условия для завершения конфликта на Украине
Должны заставить. В США назвали условия для завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 10.05.2024
Должны заставить. В США назвали условия для завершения конфликта на Украине
Урегулирование украинского конфликта возможно при провозглашении нейтралитета Киева и отказа от вступления в Североатлантический альянс, предположил... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:16
2024-05-10T16:16
2024-05-10T16:16
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Урегулирование украинского конфликта возможно при провозглашении нейтралитета Киева и отказа от вступления в Североатлантический альянс, предположил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."На мой взгляд, если вы хотите заключить сделку по Украине, то, во-первых, вы должны заставить их объявить нейтралитет: не может быть и речи об Украине в НАТО", — отметил он.Миршаймер также добавил, что необходимо полностью разорвать все связи в сфере безопасности между Киевом и Вашингтоном. Пока существуют подобные отношениям между Соединенными Штатами и Украиной, Россия не поверит им, что они выполнят свою часть соглашения, которое положит конец конфликту, пояснил эксперт.По словам профессора, Москва больше не может доверять Западу и Соединенным Штатам и вести какие-то общие переговоры о политическом урегулировании. Он добавил, что это связано с тем, что американцы сегодня говорят одно, а на следующий день уже меняют свое мнение.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.Москва же никогда не отказывалась от переговоров, и российский лидер об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945111446.html
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украина, киев, россия, такер карлсон, джон миршаймер, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Такер Карлсон, Джон Миршаймер, НАТО, Владимир Путин
Должны заставить. В США назвали условия для завершения конфликта на Украине
Миршаймер: Украина должна провозгласить нейтралитет для завершения конфликта