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Два месяца. Командующий сухопутными войсками ВСУ сделал важное заявление - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:39 10.05.2024 (обновлено: 17:13 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945121238.html
Два месяца. Командующий сухопутными войсками ВСУ сделал важное заявление
Два месяца. Командующий сухопутными войсками ВСУ сделал важное заявление - РИА Новости, 10.05.2024
Два месяца. Командующий сухопутными войсками ВСУ сделал важное заявление
Следующие пару месяцев станут критически важными в конфликте на Украине, заявил в интервью The Economist командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:39
2024-05-10T17:13
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Следующие пару месяцев станут критически важными в конфликте на Украине, заявил в интервью The Economist командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. "Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца", — сказал он. Павлюк добавил, что американская помощь только начинает достигать фронта, и Россия этим пользуется. По его мнению, ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, а не людях. Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Два месяца. Командующий сухопутными войсками ВСУ сделал важное заявление

Генерал ВСУ Павлюк: критическая фаза конфликта наступит через два месяца

© Минобороны УкраиныАлександр Павлюк
Александр Павлюк
© Минобороны Украины
Александр Павлюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Следующие пару месяцев станут критически важными в конфликте на Украине, заявил в интервью The Economist командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

"Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца", — сказал он.
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Павлюк добавил, что американская помощь только начинает достигать фронта, и Россия этим пользуется.

По его мнению, ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, а не людях.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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