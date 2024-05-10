https://ria.ru/20240510/ukraina-1945121238.html

Два месяца. Командующий сухопутными войсками ВСУ сделал важное заявление

Два месяца. Командующий сухопутными войсками ВСУ сделал важное заявление - РИА Новости, 10.05.2024

Два месяца. Командующий сухопутными войсками ВСУ сделал важное заявление

Следующие пару месяцев станут критически важными в конфликте на Украине, заявил в интервью The Economist командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:39

2024-05-10T15:39

2024-05-10T17:13

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Следующие пару месяцев станут критически важными в конфликте на Украине, заявил в интервью The Economist командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. "Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца", — сказал он. Павлюк добавил, что американская помощь только начинает достигать фронта, и Россия этим пользуется. По его мнению, ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, а не людях. Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html

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