Два месяца. Командующий сухопутными войсками ВСУ сделал важное заявление
Генерал ВСУ Павлюк: критическая фаза конфликта наступит через два месяца
© Минобороны УкраиныАлександр Павлюк
© Минобороны Украины
Александр Павлюк. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Следующие пару месяцев станут критически важными в конфликте на Украине, заявил в интервью The Economist командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
"Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца", — сказал он.
"Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца", — сказал он.
Павлюк добавил, что американская помощь только начинает достигать фронта, и Россия этим пользуется.
По его мнению, ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, а не людях.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
По его мнению, ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, а не людях.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.