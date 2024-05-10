https://ria.ru/20240510/ukraina-1945113916.html

На Украине сообщили о повреждении газопроводов в двух областях

На Украине сообщили о повреждении газопроводов в двух областях - РИА Новости, 10.05.2024

На Украине сообщили о повреждении газопроводов в двух областях

В Харьковской и Волынской областях были повреждены газопроводы, об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:10

2024-05-10T15:10

2024-05-10T16:16

в мире

украина

волынская область

харьковская область

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Харьковской и Волынской областях были повреждены газопроводы, об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram-канале."В одном из населенных пунктов Харьковского района поврежден газопровод высокого давления. Без газоснабжения остались 684 абонента <…>. В одном из населенных пунктов Луцкого района (Волынской области. — Прим. ред.) был поврежден газопровод среднего давления. Без газоснабжения остались 239 абонентов", — говорится в публикации.Согласно сообщению ведомства, в Харьковской области также введены графики отключения газоснабжения для более ста тысяч абонентов.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240510/udary-1945053658.html

https://ria.ru/20240509/ukraina-1945026124.html

украина

волынская область

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, волынская область, харьковская область