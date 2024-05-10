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На Украине сообщили о повреждении газопроводов в двух областях - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 10.05.2024 (обновлено: 16:16 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945113916.html
На Украине сообщили о повреждении газопроводов в двух областях
На Украине сообщили о повреждении газопроводов в двух областях - РИА Новости, 10.05.2024
На Украине сообщили о повреждении газопроводов в двух областях
В Харьковской и Волынской областях были повреждены газопроводы, об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:10
2024-05-10T16:16
в мире
украина
волынская область
харьковская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Харьковской и Волынской областях были повреждены газопроводы, об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram-канале."В одном из населенных пунктов Харьковского района поврежден газопровод высокого давления. Без газоснабжения остались 684 абонента &lt;…&gt;. В одном из населенных пунктов Луцкого района (Волынской области. — Прим. ред.) был поврежден газопровод среднего давления. Без газоснабжения остались 239 абонентов", — говорится в публикации.Согласно сообщению ведомства, в Харьковской области также введены графики отключения газоснабжения для более ста тысяч абонентов.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240510/udary-1945053658.html
https://ria.ru/20240509/ukraina-1945026124.html
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в мире, украина, волынская область, харьковская область
В мире, Украина, Волынская область, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине
На Украине сообщили о повреждении газопроводов в двух областях

Минэнерго Украины: РФ атаковала газопроводы в Харьковской и Волынской областях

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Харьковской и Волынской областях были повреждены газопроводы, об этом сообщило Министерство энергетики Украины в Telegram-канале.
"В одном из населенных пунктов Харьковского района поврежден газопровод высокого давления. Без газоснабжения остались 684 абонента <…>. В одном из населенных пунктов Луцкого района (Волынской области. — Прим. ред.) был поврежден газопровод среднего давления. Без газоснабжения остались 239 абонентов", — говорится в публикации.
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Согласно сообщению ведомства, в Харьковской области также введены графики отключения газоснабжения для более ста тысяч абонентов.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВолынская областьХарьковская область
 
 
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