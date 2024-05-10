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Президент Финляндии выступил с трудным признанием по Украине - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:25 10.05.2024 (обновлено: 13:58 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945059660.html
Президент Финляндии выступил с трудным признанием по Украине
Президент Финляндии выступил с трудным признанием по Украине - РИА Новости, 10.05.2024
Президент Финляндии выступил с трудным признанием по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб назвал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung единственный, по его мнению, путь к миру на Украине на данный момент. "Я... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:25
2024-05-10T13:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
финляндия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб назвал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung единственный, по его мнению, путь к миру на Украине на данный момент. "Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, которая откроет путь к соглашению. Но мы еще не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя", — сказал он. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945055687.html
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в мире, украина, россия, финляндия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Финляндия
Президент Финляндии выступил с трудным признанием по Украине

Президент Финляндии: единственный путь к миру на Украине лежит через поле боя

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб назвал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung единственный, по его мнению, путь к миру на Украине на данный момент.

"Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, которая откроет путь к соглашению. Но мы еще не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя", — сказал он.

В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией – издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
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