https://ria.ru/20240510/ukraina-1945048185.html

В Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках

В Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках - РИА Новости, 10.05.2024

В Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал появление на сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T05:53

2024-05-10T05:53

2024-05-10T07:06

специальная военная операция на украине

украина

владимир константинов

владимир зеленский

дмитрий песков

в мире

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал появление на сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину сигналом истощения украинских войск. Ранее на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает чрезвычайно вызывающей провокацией появление подобной петиции. "Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием "падение украинского фронта и окончательный развал территорий", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, на Украине грядут изменения и к этому нужно готовиться.

https://ria.ru/20240510/peremeny-1945047907.html

https://ria.ru/20240510/ofitsery-1945042968.html

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украина, владимир константинов, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире, вооруженные силы украины