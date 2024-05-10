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В Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках
В Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках - РИА Новости, 10.05.2024
В Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал появление на сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T05:53
2024-05-10T05:53
2024-05-10T07:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал появление на сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину сигналом истощения украинских войск. Ранее на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает чрезвычайно вызывающей провокацией появление подобной петиции. "Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием "падение украинского фронта и окончательный развал территорий", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, на Украине грядут изменения и к этому нужно готовиться.
https://ria.ru/20240510/peremeny-1945047907.html
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В Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках
Константинов: появление петиции на сайте Зеленского означает истощение ВСУ