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В Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:53 10.05.2024 (обновлено: 07:06 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945048185.html
В Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках
В Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках - РИА Новости, 10.05.2024
В Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал появление на сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T05:53
2024-05-10T07:06
специальная военная операция на украине
украина
владимир константинов
владимир зеленский
дмитрий песков
в мире
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал появление на сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину сигналом истощения украинских войск. Ранее на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает чрезвычайно вызывающей провокацией появление подобной петиции. "Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием "падение украинского фронта и окончательный развал территорий", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, на Украине грядут изменения и к этому нужно готовиться.
https://ria.ru/20240510/peremeny-1945047907.html
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украина, владимир константинов, владимир зеленский, дмитрий песков, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, В мире, Вооруженные силы Украины
В Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках

Константинов: появление петиции на сайте Зеленского означает истощение ВСУ

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал появление на сайте Владимира Зеленского петиции с просьбой пригласить иностранные войска на Украину сигналом истощения украинских войск.
Ранее на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция с просьбой пригласить иностранные войска на Украину. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает чрезвычайно вызывающей провокацией появление подобной петиции.
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"Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием "падение украинского фронта и окончательный развал территорий", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, на Украине грядут изменения и к этому нужно готовиться.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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