https://ria.ru/20240510/ukraina-1945044358.html
Антонов обвинил Запад в уничтожении исторической памяти на Украине
Антонов обвинил Запад в уничтожении исторической памяти на Украине - РИА Новости, 10.05.2024
Антонов обвинил Запад в уничтожении исторической памяти на Украине
Оппоненты России превратили Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти, "перевоспитав" целое поколение, заявил российский посол в Вашингтоне... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T04:02
2024-05-10T04:02
2024-05-10T04:23
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Оппоненты России превратили Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти, "перевоспитав" целое поколение, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Как заявил российский дипломат, сегодня нарастают усилия по искажению событий Второй мировой войны и пересмотру ее итогов: западные "псевдоисследователи" ставят Советский Союз на одну доску с гитлеровской Германией, проводят знак равенства между жертвами и палачами, разрушают мемориалы, глумятся над могилами солдат и офицеров, отдавших жизнь борьбе за мирное будущее. "Наши геополитические оппоненты по сути превратили Украину в лабораторию уничтожения исторической памяти. Целое поколение людей перевоспитали там в течение многих лет, заставляя отказываться от своих корней и наших общих героев ради одного — натравления против России. Мы должны не допустить повторения прежних ошибок", — сказал Антонов. Он отметил, что общая задача сегодня — бороться за мир и безопасность против ростков "коричневой чумы", которые дали бурные всходы на Украине и в ряде европейских государств, а также против любых попыток оправдать нацистских преступников и их пособников. "Уверен, что проводимая нашей страной специальная военная операция расставит все на свои места. Мы победим", — заверил посол.В пятницу в посольстве России в Вашингтоне был дан торжественный прием по случаю Дня Победы.
https://ria.ru/20240508/zapad-1944516077.html
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в мире, россия, украина, анатолий антонов
В мире, Россия, Украина, Анатолий Антонов
Антонов обвинил Запад в уничтожении исторической памяти на Украине
Антонов: Запад превратил Украину в лабораторию уничтожения исторической памяти
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Оппоненты России превратили Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти, "перевоспитав" целое поколение, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Как заявил российский дипломат, сегодня нарастают усилия по искажению событий Второй мировой войны и пересмотру ее итогов: западные "псевдоисследователи" ставят Советский Союз на одну доску с гитлеровской Германией
, проводят знак равенства между жертвами и палачами, разрушают мемориалы, глумятся над могилами солдат и офицеров, отдавших жизнь борьбе за мирное будущее.
"Наши геополитические оппоненты по сути превратили Украину в лабораторию уничтожения исторической памяти. Целое поколение людей перевоспитали там в течение многих лет, заставляя отказываться от своих корней и наших общих героев ради одного — натравления против России. Мы должны не допустить повторения прежних ошибок", — сказал Антонов.
Он отметил, что общая задача сегодня — бороться за мир и безопасность против ростков "коричневой чумы", которые дали бурные всходы на Украине и в ряде европейских государств, а также против любых попыток оправдать нацистских преступников и их пособников.
"Уверен, что проводимая нашей страной специальная военная операция расставит все на свои места. Мы победим", — заверил посол.
В пятницу в посольстве России в Вашингтоне был дан торжественный прием по случаю Дня Победы.