https://ria.ru/20240510/ugroza-1945184732.html

В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников

В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 10.05.2024

В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области, об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T23:39

2024-05-10T23:39

2024-05-10T23:40

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области, об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС."Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецкой области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

липецкая область

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2024

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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия