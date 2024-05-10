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В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 10.05.2024
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области, об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:39
2024-05-10T23:39
2024-05-10T23:40
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Угроза атаки беспилотников объявлена в Липецкой области, об этом сообщается в Telegram-канале регионального МЧС."Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Липецкой области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
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липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников
МЧС в Липецкой области объявило угрозу атаки БПЛА