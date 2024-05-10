https://ria.ru/20240510/tusk-1945074338.html
В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии
В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии - РИА Новости, 10.05.2024
В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии
Комиссию по расследованию предполагаемого российского и белорусского влияния создадут в Польше, заявил премьер-министр Дональд Туск, назначая... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T11:19
2024-05-10T11:19
2024-05-10T11:20
в мире
белоруссия
варшава
дональд туск
томаш семоняк
томаш шмидт (судья)
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843996797_96:0:2308:1244_1920x0_80_0_0_c9872707c2a07151be89a0d22470f4bc.jpg
ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Комиссию по расследованию предполагаемого российского и белорусского влияния создадут в Польше, заявил премьер-министр Дональд Туск, назначая министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка министром внутренних дел и администрации. "Министр Семоняк подготовил проект закона, в соответствии с которым будет создана конституционная и успешная комиссия, которая будет расследовать влияние в предыдущие годы России и Белоруссии на то, что происходило в Польше", - сказал Туск. Он уточнил, что сразу после церемонии назначения направляется на очередное заседание коллегии по делам спецслужб на тему "российского и белорусского влияния". В среду состоялось первое заседание данной коллегии, оно было посвящено скандалу с выехавшем в Белоруссию польским судьей. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Туск при этом заявил, что сбежавший в Белоруссию судья Томаш Шмидт имел доступ к секретной информации и выразил уверенность, что к его побегу причастны белорусские спецслужбы.
https://ria.ru/20230530/polsha-1875043965.html
https://ria.ru/20240507/polsha-1944391411.html
белоруссия
варшава
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843996797_373:0:2032:1244_1920x0_80_0_0_cc2e1ef7917f6c1e354da5c434ed3847.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, варшава, дональд туск, томаш семоняк, томаш шмидт (судья), польша
В мире, Белоруссия, Варшава, Дональд Туск, Томаш Семоняк, Томаш Шмидт (судья), Польша
В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии
Туск: в Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии
ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Комиссию по расследованию предполагаемого российского и белорусского влияния создадут в Польше, заявил премьер-министр Дональд Туск, назначая министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка министром внутренних дел и администрации.
"Министр Семоняк подготовил проект закона, в соответствии с которым будет создана конституционная и успешная комиссия, которая будет расследовать влияние в предыдущие годы России и Белоруссии на то, что происходило в Польше", - сказал Туск.
Он уточнил, что сразу после церемонии назначения направляется на очередное заседание коллегии по делам спецслужб на тему "российского и белорусского влияния".
В среду состоялось первое заседание данной коллегии, оно было посвящено скандалу с выехавшем в Белоруссию польским судьей.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы
Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске
, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы
отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
Туск при этом заявил, что сбежавший в Белоруссию судья Томаш Шмидт имел доступ к секретной информации и выразил уверенность, что к его побегу причастны белорусские спецслужбы.