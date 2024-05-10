https://ria.ru/20240510/tusk-1945074338.html

В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии

В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии - РИА Новости, 10.05.2024

В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии

Комиссию по расследованию предполагаемого российского и белорусского влияния создадут в Польше, заявил премьер-министр Дональд Туск, назначая... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T11:19

2024-05-10T11:19

2024-05-10T11:20

в мире

белоруссия

варшава

дональд туск

томаш семоняк

томаш шмидт (судья)

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843996797_96:0:2308:1244_1920x0_80_0_0_c9872707c2a07151be89a0d22470f4bc.jpg

ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Комиссию по расследованию предполагаемого российского и белорусского влияния создадут в Польше, заявил премьер-министр Дональд Туск, назначая министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка министром внутренних дел и администрации. "Министр Семоняк подготовил проект закона, в соответствии с которым будет создана конституционная и успешная комиссия, которая будет расследовать влияние в предыдущие годы России и Белоруссии на то, что происходило в Польше", - сказал Туск. Он уточнил, что сразу после церемонии назначения направляется на очередное заседание коллегии по делам спецслужб на тему "российского и белорусского влияния". В среду состоялось первое заседание данной коллегии, оно было посвящено скандалу с выехавшем в Белоруссию польским судьей. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Туск при этом заявил, что сбежавший в Белоруссию судья Томаш Шмидт имел доступ к секретной информации и выразил уверенность, что к его побегу причастны белорусские спецслужбы.

https://ria.ru/20230530/polsha-1875043965.html

https://ria.ru/20240507/polsha-1944391411.html

белоруссия

варшава

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, варшава, дональд туск, томаш семоняк, томаш шмидт (судья), польша