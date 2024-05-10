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В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии - РИА Новости, 10.05.2024
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11:19 10.05.2024 (обновлено: 11:20 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/tusk-1945074338.html
В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии
В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии - РИА Новости, 10.05.2024
В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии
Комиссию по расследованию предполагаемого российского и белорусского влияния создадут в Польше, заявил премьер-министр Дональд Туск, назначая... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T11:19
2024-05-10T11:20
в мире
белоруссия
варшава
дональд туск
томаш семоняк
томаш шмидт (судья)
польша
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Комиссию по расследованию предполагаемого российского и белорусского влияния создадут в Польше, заявил премьер-министр Дональд Туск, назначая министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка министром внутренних дел и администрации. "Министр Семоняк подготовил проект закона, в соответствии с которым будет создана конституционная и успешная комиссия, которая будет расследовать влияние в предыдущие годы России и Белоруссии на то, что происходило в Польше", - сказал Туск. Он уточнил, что сразу после церемонии назначения направляется на очередное заседание коллегии по делам спецслужб на тему "российского и белорусского влияния". В среду состоялось первое заседание данной коллегии, оно было посвящено скандалу с выехавшем в Белоруссию польским судьей. Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Туск при этом заявил, что сбежавший в Белоруссию судья Томаш Шмидт имел доступ к секретной информации и выразил уверенность, что к его побегу причастны белорусские спецслужбы.
https://ria.ru/20230530/polsha-1875043965.html
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в мире, белоруссия, варшава, дональд туск, томаш семоняк, томаш шмидт (судья), польша
В мире, Белоруссия, Варшава, Дональд Туск, Томаш Семоняк, Томаш Шмидт (судья), Польша
В Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии

Туск: в Польше создадут комиссию по расследованию влияния России и Белоруссии

CC BY-SA 4.0 / Lindeman97 / Ratusz w WałbrzychuРатуша в Валбжихе
Ратуша в Валбжихе - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
CC BY-SA 4.0 / Lindeman97 / Ratusz w Wałbrzychu
Ратуша в Валбжихе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Комиссию по расследованию предполагаемого российского и белорусского влияния создадут в Польше, заявил премьер-министр Дональд Туск, назначая министра-координатора спецслужб Томаша Семоняка министром внутренних дел и администрации.
"Министр Семоняк подготовил проект закона, в соответствии с которым будет создана конституционная и успешная комиссия, которая будет расследовать влияние в предыдущие годы России и Белоруссии на то, что происходило в Польше", - сказал Туск.
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Он уточнил, что сразу после церемонии назначения направляется на очередное заседание коллегии по делам спецслужб на тему "российского и белорусского влияния".
В среду состоялось первое заседание данной коллегии, оно было посвящено скандалу с выехавшем в Белоруссию польским судьей.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
Туск при этом заявил, что сбежавший в Белоруссию судья Томаш Шмидт имел доступ к секретной информации и выразил уверенность, что к его побегу причастны белорусские спецслужбы.
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