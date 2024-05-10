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ЦАХАЛ заявил, что разрушил пять военных объектов "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ заявил, что разрушил пять военных объектов "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 10.05.2024

ЦАХАЛ заявил, что разрушил пять военных объектов "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о серии ударов по югу Ливана, в результате которых были разрушены пять военных объектов шиитского движения "Хезболлах" и... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T23:18

2024-05-10T23:18

2024-05-10T23:18

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о серии ударов по югу Ливана, в результате которых были разрушены пять военных объектов шиитского движения "Хезболлах" и один пусковой пост движения. "Недавно ЦАХАЛ завершил серию ударов по террористическим целям... на юге Ливана. В ходе ударов истребители ЦАХАЛ уничтожили пять военных сооружений "Хезболлах", а также еще один военный пусковой пост "Хезболлах", с которого велись пуски по северу Израиля", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в Telegram-канале. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открыли огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. После этого армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую авиационные удары по гражданским объектам. Израиль также объявил о полной блокаде анклава: была остановлена поставка воды, продуктов, электричества, лекарств, топлива. По данным минздрава Газы, число погибших при ударах по анклаву превысило 34 тысячи, пострадали свыше 78 тысяч человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха. Город расположен на самом юге анклава у границы с Египтом и считается последним оплотом ХАМАС. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента РФ Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остаётся источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html

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https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

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