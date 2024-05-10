Объявить Киеву. В Штатах выступили со срочным требованием по Украине
FP: США должны выразить несогласие с целью Киева по возвращению территорий
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Администрация Джо Байдена должна публично выразить несогласие с нереалистичными целями Киева по возвращению территорий, пишет американский журнал Foreign Policy.
"Администрации следует публично объявить, что интересы Украины и Америки не совпадают и что заявленная Киевом цель по возвращению каждого дюйма территории Украины нереалистична", — говорится в статье.
В издании считают, что Байден уделяет слишком мало внимания стратегическому планированию действий США на Украине. Весь план Белого дома заключается в обеспечении нескончаемого потока денег для Киева. Однако, считают авторы, такая стратегия рано или поздно даст осечку. По оценке журнала, вашингтонские политики предлагают исключительно радикальные точки зрения в духе "все или ничего" вместо реалистичных альтернатив текущему курсу США.
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"Не менее важно другое — пришло время стремиться к переговорам между Россией и Украиной", — заключили в Foreign Policy.
Ранее cенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений, вскоре после чего распорядился выделить новый пакет военной поддержки на один миллиард долларов.
В конце марта президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.