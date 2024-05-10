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Объявить Киеву. В Штатах выступили со срочным требованием по Украине - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 10.05.2024 (обновлено: 14:20 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/trebovanie-1945045796.html
Объявить Киеву. В Штатах выступили со срочным требованием по Украине
Объявить Киеву. В Штатах выступили со срочным требованием по Украине - РИА Новости, 10.05.2024
Объявить Киеву. В Штатах выступили со срочным требованием по Украине
Администрация Джо Байдена должна публично выразить несогласие с нереалистичными целями Киева по возвращению территорий, пишет американский журнал Foreign... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T05:22
2024-05-10T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
россия
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Администрация Джо Байдена должна публично выразить несогласие с нереалистичными целями Киева по возвращению территорий, пишет американский журнал Foreign Policy."Администрации следует публично объявить, что интересы Украины и Америки не совпадают и что заявленная Киевом цель по возвращению каждого дюйма территории Украины нереалистична", — говорится в статье.В издании считают, что Байден уделяет слишком мало внимания стратегическому планированию действий США на Украине. Весь план Белого дома заключается в обеспечении нескончаемого потока денег для Киева. Однако, считают авторы, такая стратегия рано или поздно даст осечку. По оценке журнала, вашингтонские политики предлагают исключительно радикальные точки зрения в духе "все или ничего" вместо реалистичных альтернатив текущему курсу США."Не менее важно другое — пришло время стремиться к переговорам между Россией и Украиной", — заключили в Foreign Policy.Ранее cенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений, вскоре после чего распорядился выделить новый пакет военной поддержки на один миллиард долларов.В конце марта президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20240510/putin-1945040468.html
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в мире, украина, сша, джо байден, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Россия
Объявить Киеву. В Штатах выступили со срочным требованием по Украине

FP: США должны выразить несогласие с целью Киева по возвращению территорий

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Администрация Джо Байдена должна публично выразить несогласие с нереалистичными целями Киева по возвращению территорий, пишет американский журнал Foreign Policy.
"Администрации следует публично объявить, что интересы Украины и Америки не совпадают и что заявленная Киевом цель по возвращению каждого дюйма территории Украины нереалистична", — говорится в статье.
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В издании считают, что Байден уделяет слишком мало внимания стратегическому планированию действий США на Украине. Весь план Белого дома заключается в обеспечении нескончаемого потока денег для Киева. Однако, считают авторы, такая стратегия рано или поздно даст осечку. По оценке журнала, вашингтонские политики предлагают исключительно радикальные точки зрения в духе "все или ничего" вместо реалистичных альтернатив текущему курсу США.
«
"Не менее важно другое — пришло время стремиться к переговорам между Россией и Украиной", — заключили в Foreign Policy.
Ранее cенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, сняв последнее юридическое препятствие для возобновления поставок туда американских вооружений, вскоре после чего распорядился выделить новый пакет военной поддержки на один миллиард долларов.
В конце марта президент Украины Владимир Зеленский впервые допустил, что переговоры с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По его утверждению, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", вошедшие в ее состав после начала спецоперации.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжо БайденРоссия
 
 
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