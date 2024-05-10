https://ria.ru/20240510/tobol-1945051698.html

Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске поднялся на 14 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске поднялся на 14 сантиметров - РИА Новости, 10.05.2024

Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске поднялся на 14 сантиметров

Река Тобол в городе Ялуторовске за сутки поднялась на 14 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T07:22

2024-05-10T07:22

2024-05-10T14:35

ялуторовск

тобол (река)

тюменская область

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941314256_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_5fafce61bf35da823aacee25147098a9.jpg

ТЮМЕНЬ, 10 мая — РИА Новости. Река Тобол в городе Ялуторовске за сутки поднялась на 14 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства Тюменской области.К 06:00 уровень воды в Ялуторовске достиг 719 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. В начале недели губернатор Александр Моор сообщил, что вся пойма Тобола на подходе к Ялуторовску занята водой. Пик паводка здесь ожидается ориентировочно 17-18 мая. По информации из открытых источников, в Ялуторовске проживает около 40 тысяч человек, в Ялуторовском районе — примерно 15 тысяч.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. По последним данным МЧС, в регионе остаются подтопленными 425 жилых и 347 дачных домов, 3,4 тысячи приусадебных участков, 13 участков автодорог.

https://ria.ru/20240509/pavodki-1944860482.html

https://ria.ru/20240509/ishim-1944850179.html

ялуторовск

тобол (река)

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ялуторовск, тобол (река), тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия, происшествия