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Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске поднялся на 14 сантиметров - РИА Новости, 10.05.2024
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07:22 10.05.2024 (обновлено: 14:35 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/tobol-1945051698.html
Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске поднялся на 14 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске поднялся на 14 сантиметров - РИА Новости, 10.05.2024
Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске поднялся на 14 сантиметров
Река Тобол в городе Ялуторовске за сутки поднялась на 14 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T07:22
2024-05-10T14:35
ялуторовск
тобол (река)
тюменская область
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
россия
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ТЮМЕНЬ, 10 мая — РИА Новости. Река Тобол в городе Ялуторовске за сутки поднялась на 14 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства Тюменской области.К 06:00 уровень воды в Ялуторовске достиг 719 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. В начале недели губернатор Александр Моор сообщил, что вся пойма Тобола на подходе к Ялуторовску занята водой. Пик паводка здесь ожидается ориентировочно 17-18 мая. По информации из открытых источников, в Ялуторовске проживает около 40 тысяч человек, в Ялуторовском районе — примерно 15 тысяч.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. По последним данным МЧС, в регионе остаются подтопленными 425 жилых и 347 дачных домов, 3,4 тысячи приусадебных участков, 13 участков автодорог.
https://ria.ru/20240509/pavodki-1944860482.html
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ялуторовск
тобол (река)
тюменская область
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ялуторовск, тобол (река), тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия, происшествия
Ялуторовск, Тобол (река), Тюменская область, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Россия, Происшествия
Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске поднялся на 14 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске за сутки поднялся до 719 сантиметров

© Фото : Администрация города ЯлуторовскаРазлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области
Разлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Администрация города Ялуторовска
Разлив реки Тобол в городе Ялуторовске Тюменской области . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 10 мая — РИА Новости. Река Тобол в городе Ялуторовске за сутки поднялась на 14 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства Тюменской области.
К 06:00 уровень воды в Ялуторовске достиг 719 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров.
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В начале недели губернатор Александр Моор сообщил, что вся пойма Тобола на подходе к Ялуторовску занята водой. Пик паводка здесь ожидается ориентировочно 17-18 мая.
По информации из открытых источников, в Ялуторовске проживает около 40 тысяч человек, в Ялуторовском районе — примерно 15 тысяч.
С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. По последним данным МЧС, в регионе остаются подтопленными 425 жилых и 347 дачных домов, 3,4 тысячи приусадебных участков, 13 участков автодорог.
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ЯлуторовскТобол (река)Тюменская областьАлександр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024РоссияПроисшествия
 
 
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