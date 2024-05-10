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Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске поднялся на 14 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске поднялся на 14 сантиметров - РИА Новости, 10.05.2024
Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске поднялся на 14 сантиметров
Река Тобол в городе Ялуторовске за сутки поднялась на 14 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T07:22
2024-05-10T07:22
2024-05-10T14:35
ялуторовск
тобол (река)
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александр моор
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ТЮМЕНЬ, 10 мая — РИА Новости. Река Тобол в городе Ялуторовске за сутки поднялась на 14 сантиметров, следует из гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале информцентра правительства Тюменской области.К 06:00 уровень воды в Ялуторовске достиг 719 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для города составляет 850 сантиметров. В начале недели губернатор Александр Моор сообщил, что вся пойма Тобола на подходе к Ялуторовску занята водой. Пик паводка здесь ожидается ориентировочно 17-18 мая. По информации из открытых источников, в Ялуторовске проживает около 40 тысяч человек, в Ялуторовском районе — примерно 15 тысяч.С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС из-за паводка на реках Тобол и Ишим. По последним данным МЧС, в регионе остаются подтопленными 425 жилых и 347 дачных домов, 3,4 тысячи приусадебных участков, 13 участков автодорог.
https://ria.ru/20240509/pavodki-1944860482.html
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ялуторовск, тобол (река), тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024, россия, происшествия
Ялуторовск, Тобол (река), Тюменская область, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024, Россия, Происшествия
Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске поднялся на 14 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол в Ялуторовске за сутки поднялся до 719 сантиметров