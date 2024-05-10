https://ria.ru/20240510/tela-1945136978.html

В Белоруссии заявили, что нашли тела двух беженцев на границе с Латвией

В Белоруссии заявили, что нашли тела двух беженцев на границе с Латвией - РИА Новости, 10.05.2024

В Белоруссии заявили, что нашли тела двух беженцев на границе с Латвией

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в пятницу, что тела двух беженцев обнаружены белорусскими пограничниками на границе с Латвией. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:51

2024-05-10T16:51

2024-05-10T16:51

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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил в пятницу, что тела двух беженцев обнаружены белорусскими пограничниками на границе с Латвией. "Вчера, 9 мая, тела еще двух мужчин без признаков жизни белорусские пограничники обнаружили у латвийского пограничного забора в Браславском районе. Тело одного беженца находилось в канаве рядом с калиткой, второго — в сорока метрах от пограничного заграждения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что пограничники незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть мужчин. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В свою очередь Следственный комитет Белоруссии также сообщил в своем Telegram-канале об обнаруженных на границе с Латвией телах двух иностранцев "с признаками нахождения в соседнем государстве: следы насилия, отсутствие личных вещей, документов". "В первом случае иностранца заранее приметили белорусские пограничники на сопредельной территории, а через какое-то время его тело обнаружили уже в воде. Все свидетельствует о том, что мужчина наткнулся на латвийских наемников, которые избили его и выкинули через калитку. Во втором – на теле погибшего следы, характерные применению электрошокера", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы. "В ходе осмотра одежды погибших установлено, что некоторые элементы одежды были произведены в Пакистане и Индии", - говорится в сообщении. По информации госпогранкомитета Белоруссии, всего с 2021 года белорусской стороной на границе со странами Евросоюза зафиксирована смерть 54 иностранцев, 25 из которых погибли на границе с Польшей, 9 – с Литвой и 20 – с Латвией.

https://ria.ru/20240426/pogranichniki-1942550362.html

https://ria.ru/20240507/tela-1944543854.html

https://ria.ru/20231103/belorussiya-1907109360.html

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