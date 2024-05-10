https://ria.ru/20240510/tbilisi-1945138243.html
За участие в беспорядках в Тбилиси задержали россиянина
За участие в беспорядках в Тбилиси задержали россиянина - РИА Новости, 10.05.2024
За участие в беспорядках в Тбилиси задержали россиянина
Среди задержанных в Тбилиси за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах оказался гражданин России, заявил на брифинге спикер парламента Шалва РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:00
2024-05-10T17:00
2024-05-10T21:03
в мире
тбилиси
россия
протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 10 мая — РИА Новости. Среди задержанных в Тбилиси за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах оказался гражданин России, заявил на брифинге спикер парламента Шалва Папуашвили."Что касается шести задержанных — это те, кто вредил полицейским и государственной собственности, а также повреждал камеры видеонаблюдения. <…> Один из них — это гражданин России", — сказал он.По словам Папуашвили, предстоит еще выяснить, кто этот конкретный человек.Накануне МВД Грузии сообщило, что во время беспорядков в апреле и начале мая полицейские задержали шестерых человек. Один из них 16 апреля бросил в полицейских некий предмет, из-за чего пострадал сотрудник правоохранительных органов. Второй в тот же день повредил патрульную машину. Еще трое задержанных сломали камеры видеонаблюдения во время акций 1-2 мая. Шестой задержанный в эти же дни повредил ворота парламента и бросил камень во двор здания, ранив пожарного.В Тбилиси с середины апреля проходят массовые акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который сейчас рассматривает парламент. Документ предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы. Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре.Первое чтение законопроект прошел 17 апреля, второе — 1 мая, третье предстоит на следующей неделе. Парламент Грузии уже рассматривал такой законопроект в марте 2023 года. Тогда депутаты одобрили его только в первом чтении, а затем на фоне массовых протестов его отозвали. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось прежним.Оппозиция требует отозвать законопроект и утверждает, что он представляет собой аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.
https://radiosputnik.ru/20240502/gruziya-1943400912.html
https://ria.ru/20240503/gruziya-1943602252.html
https://ria.ru/20240503/kandidat-1943526720.html
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в мире, тбилиси, россия, протесты в грузии против закона об иноагентах, грузия
В мире, Тбилиси, Россия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах, Грузия
За участие в беспорядках в Тбилиси задержали россиянина
За участие в беспорядках в Тбилиси задержали россиянина, сообщили в парламенте
ТБИЛИСИ, 10 мая — РИА Новости. Среди задержанных в Тбилиси за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах оказался гражданин России, заявил на брифинге спикер парламента Шалва Папуашвили.
"Что касается шести задержанных — это те, кто вредил полицейским и государственной собственности, а также повреждал камеры видеонаблюдения. <…> Один из них — это гражданин России", — сказал он.
По словам Папуашвили, предстоит еще выяснить, кто этот конкретный человек.
Накануне МВД Грузии сообщило, что во время беспорядков в апреле и начале мая полицейские задержали шестерых человек. Один из них 16 апреля бросил в полицейских некий предмет, из-за чего пострадал сотрудник правоохранительных органов. Второй в тот же день повредил патрульную машину. Еще трое задержанных сломали камеры видеонаблюдения во время акций 1-2 мая. Шестой задержанный в эти же дни повредил ворота парламента и бросил камень во двор здания, ранив пожарного.
В Тбилиси с середины апреля проходят массовые акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который сейчас рассматривает парламент. Документ предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы. Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре.
Первое чтение законопроект прошел 17 апреля, второе — 1 мая, третье предстоит на следующей неделе.
Парламент Грузии уже рассматривал такой законопроект в марте 2023 года. Тогда депутаты одобрили его только в первом чтении, а затем на фоне массовых протестов его отозвали. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось прежним.
Оппозиция требует отозвать законопроект и утверждает, что он представляет собой аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков
назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США
.