https://ria.ru/20240510/tbilisi-1945138243.html

За участие в беспорядках в Тбилиси задержали россиянина

За участие в беспорядках в Тбилиси задержали россиянина - РИА Новости, 10.05.2024

За участие в беспорядках в Тбилиси задержали россиянина

Среди задержанных в Тбилиси за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах оказался гражданин России, заявил на брифинге спикер парламента Шалва РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:00

2024-05-10T17:00

2024-05-10T21:03

в мире

тбилиси

россия

протесты в грузии против закона об иноагентах

грузия

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ТБИЛИСИ, 10 мая — РИА Новости. Среди задержанных в Тбилиси за участие в беспорядках на акциях против закона об иноагентах оказался гражданин России, заявил на брифинге спикер парламента Шалва Папуашвили."Что касается шести задержанных — это те, кто вредил полицейским и государственной собственности, а также повреждал камеры видеонаблюдения. <…> Один из них — это гражданин России", — сказал он.По словам Папуашвили, предстоит еще выяснить, кто этот конкретный человек.Накануне МВД Грузии сообщило, что во время беспорядков в апреле и начале мая полицейские задержали шестерых человек. Один из них 16 апреля бросил в полицейских некий предмет, из-за чего пострадал сотрудник правоохранительных органов. Второй в тот же день повредил патрульную машину. Еще трое задержанных сломали камеры видеонаблюдения во время акций 1-2 мая. Шестой задержанный в эти же дни повредил ворота парламента и бросил камень во двор здания, ранив пожарного.В Тбилиси с середины апреля проходят массовые акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который сейчас рассматривает парламент. Документ предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы. Кроме того, все организации, "проводящие интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре.Первое чтение законопроект прошел 17 апреля, второе — 1 мая, третье предстоит на следующей неделе. Парламент Грузии уже рассматривал такой законопроект в марте 2023 года. Тогда депутаты одобрили его только в первом чтении, а затем на фоне массовых протестов его отозвали. В новой версии документа вместо термина "агент иностранного влияния" используется формулировка "организация, проводящая интересы иностранной силы". Остальное содержание осталось прежним.Оппозиция требует отозвать законопроект и утверждает, что он представляет собой аналог российского закона об иноагентах. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомнив, что первая страна, которая придумала систему борьбы с иностранными агентами, — это США.

https://radiosputnik.ru/20240502/gruziya-1943400912.html

https://ria.ru/20240503/gruziya-1943602252.html

https://ria.ru/20240503/kandidat-1943526720.html

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в мире, тбилиси, россия, протесты в грузии против закона об иноагентах, грузия