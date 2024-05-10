Путин наградил Таубер орденом Дружбы
Путин подписал указ о награждении Таубер орденом Дружбы
© Александр Хинштейн/TelegramПредседатель Госдумы Вячеслав Володин вручил орден Дружбы депутату парламента Молдовы Марине Таубер
Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил орден Дружбы депутату парламента Молдовы Марине Таубер
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Опубликован указ президента России Владимира Путина о награждении депутата парламента Молдавии Марины Таубер Орденом Дружбы, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
На заседании Совета ГД председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента РФ Владимира Путина вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии Марине Таубер, об этом сообщил депутат ГД Александр Хинштейн.
"За заслуги в креплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить орденом Дружбы Таубер Марину - депутата парламента республики Молдова", - говорится в указе.
В конце апреля в Москве прошел учредительный съезд блока "Победа-Виктория". Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политическая сила объединила в том числе партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор.
Оппозиционную партию "Шор" запретили в Молдавии летом прошлого года, в январе ее официально ликвидировали. Власти объявили партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Представлявшие партию "Шор" депутаты, в том числе и Таубер, остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.
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