https://ria.ru/20240510/ssha-1945174447.html

"Они заплатят": в США раскрыли сигнал, который Путин послал Западу

"Они заплатят": в США раскрыли сигнал, который Путин послал Западу - РИА Новости, 10.05.2024

"Они заплатят": в США раскрыли сигнал, который Путин послал Западу

Президент Владимир Путин послал сигнал западным странам, что Россия не потерпит вмешательства НАТО в украинский вопрос, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T21:53

2024-05-10T21:53

2024-05-10T22:50

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин послал сигнал западным странам, что Россия не потерпит вмешательства НАТО в украинский вопрос, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Владимир Путин очень ясно дал понять, что Россия не потерпит никакого вмешательства НАТО в украинский вопрос. Это является сигналом США о том, что, если Великобритания разрешит использование ракет Storm Shadow против стратегических целей в России, она заплатит за это. Если Франция разместит войска на украинской земле, Франция заплатит свою цену", — отметил эксперт.По мнению Риттера, проведение Россией учений ядерных сил сигнализирует Западу о ее готовности применить любое необходимое оружие для защиты своих жизненно важных интересов."Русские не шутят, они не блефуют. Но в этом нет ничего нового, они всегда говорили: держитесь подальше от Украины, вам не удастся сделать ее частью НАТО, мы этого не допустим, для нас это экзистенциальный вопрос, из-за которого мы будем использовать все оружие, имеющееся в нашем распоряжении", — сказал эксперт.Как заметил экс-разведчик, Москва многократно предупреждала Запад, а он постоянно пересекал красные линии в отношениях с ней. В случае, если необдуманные решения НАТО по Украине приведут к столкновению альянса с Россией, ее удар, уверен аналитик, будет нанесен уже без предварительного диалога и "телефонного звонка"."Владимир Путин напомнил миру во время своей речи по случаю Дня Победы, что российские стратегические ядерные силы готовы", — заключил Риттер.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.В марте он также заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945142188.html

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