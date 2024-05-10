"Они заплатят": в США раскрыли сигнал, который Путин послал Западу
Риттер: Путин послал Западу сигнал о готовности ядерного оружия
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин послал сигнал западным странам, что Россия не потерпит вмешательства НАТО в украинский вопрос, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Владимир Путин очень ясно дал понять, что Россия не потерпит никакого вмешательства НАТО в украинский вопрос. Это является сигналом США о том, что, если Великобритания разрешит использование ракет Storm Shadow против стратегических целей в России, она заплатит за это. Если Франция разместит войска на украинской земле, Франция заплатит свою цену", — отметил эксперт.
По мнению Риттера, проведение Россией учений ядерных сил сигнализирует Западу о ее готовности применить любое необходимое оружие для защиты своих жизненно важных интересов.
«
"Русские не шутят, они не блефуют. Но в этом нет ничего нового, они всегда говорили: держитесь подальше от Украины, вам не удастся сделать ее частью НАТО, мы этого не допустим, для нас это экзистенциальный вопрос, из-за которого мы будем использовать все оружие, имеющееся в нашем распоряжении", — сказал эксперт.
Как заметил экс-разведчик, Москва многократно предупреждала Запад, а он постоянно пересекал красные линии в отношениях с ней. В случае, если необдуманные решения НАТО по Украине приведут к столкновению альянса с Россией, ее удар, уверен аналитик, будет нанесен уже без предварительного диалога и "телефонного звонка".
"Владимир Путин напомнил миру во время своей речи по случаю Дня Победы, что российские стратегические ядерные силы готовы", — заключил Риттер.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.
В марте он также заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны. Кроме того, представитель Кремля назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.