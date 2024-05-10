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Они давят. Украинский генерал рассказал о странном поведении США - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:17 10.05.2024 (обновлено: 22:33 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/ssha-1945130529.html
Они давят. Украинский генерал рассказал о странном поведении США
Они давят. Украинский генерал рассказал о странном поведении США - РИА Новости, 10.05.2024
Они давят. Украинский генерал рассказал о странном поведении США
США давят на европейских союзников с целью сдвинуть поставки истребителей F-16 Украине на более поздний срок, несмотря на совсем иные публичные заявления, с... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:17
2024-05-10T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США давят на европейских союзников с целью сдвинуть поставки истребителей F-16 Украине на более поздний срок, несмотря на совсем иные публичные заявления, с таким утверждением выступил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенков эфире интернет-канала "Фабрика новостей"."Американцы заявили, что они не видят оснований для внесения изменений по этому поводу, но это с одной стороны, а с другой — те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16", — сказал он.По словам генерала, поставки американских истребителей можно было начать еще в конце прошлого года, но США якобы заставили Белгию, Данию и Норвегию сдвинуть сроки сначала на середину лета, а потом на осень."То есть заявления заявлениями, а с другой стороны поведение такое", — констатировал Романенко.В начале мая представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи. Во вторник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* заявил, что истребители F-16 могут появиться на Украине в июле.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240510/kiev-1945169121.html
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в мире, сша, украина, дания, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дания, Вооруженные силы Украины, НАТО
Они давят. Украинский генерал рассказал о странном поведении США

Генерал Романенко: США заставляют союзников сдвигать сроки поставок F-16

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкБывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Александр Максименко
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Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США давят на европейских союзников с целью сдвинуть поставки истребителей F-16 Украине на более поздний срок, несмотря на совсем иные публичные заявления, с таким утверждением выступил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенков эфире интернет-канала "Фабрика новостей".
"Американцы заявили, что они не видят оснований для внесения изменений по этому поводу, но это с одной стороны, а с другой — те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16", — сказал он.
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По словам генерала, поставки американских истребителей можно было начать еще в конце прошлого года, но США якобы заставили Белгию, Данию и Норвегию сдвинуть сроки сначала на середину лета, а потом на осень.
«
"То есть заявления заявлениями, а с другой стороны поведение такое", — констатировал Романенко.
В начале мая представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи. Во вторник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* заявил, что истребители F-16 могут появиться на Украине в июле.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДанияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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