Они давят. Украинский генерал рассказал о странном поведении США
Генерал Романенко: США заставляют союзников сдвигать сроки поставок F-16
© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкБывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США давят на европейских союзников с целью сдвинуть поставки истребителей F-16 Украине на более поздний срок, несмотря на совсем иные публичные заявления, с таким утверждением выступил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенков эфире интернет-канала "Фабрика новостей".
"Американцы заявили, что они не видят оснований для внесения изменений по этому поводу, но это с одной стороны, а с другой — те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16", — сказал он.
По словам генерала, поставки американских истребителей можно было начать еще в конце прошлого года, но США якобы заставили Белгию, Данию и Норвегию сдвинуть сроки сначала на середину лета, а потом на осень.
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"То есть заявления заявлениями, а с другой стороны поведение такое", — констатировал Романенко.
В начале мая представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи. Во вторник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* заявил, что истребители F-16 могут появиться на Украине в июле.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов