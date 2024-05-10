https://ria.ru/20240510/ssha-1945130529.html

Они давят. Украинский генерал рассказал о странном поведении США

Они давят. Украинский генерал рассказал о странном поведении США - РИА Новости, 10.05.2024

Они давят. Украинский генерал рассказал о странном поведении США

США давят на европейских союзников с целью сдвинуть поставки истребителей F-16 Украине на более поздний срок, несмотря на совсем иные публичные заявления, с... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:17

2024-05-10T16:17

2024-05-10T22:33

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США давят на европейских союзников с целью сдвинуть поставки истребителей F-16 Украине на более поздний срок, несмотря на совсем иные публичные заявления, с таким утверждением выступил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенков эфире интернет-канала "Фабрика новостей"."Американцы заявили, что они не видят оснований для внесения изменений по этому поводу, но это с одной стороны, а с другой — те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16", — сказал он.По словам генерала, поставки американских истребителей можно было начать еще в конце прошлого года, но США якобы заставили Белгию, Данию и Норвегию сдвинуть сроки сначала на середину лета, а потом на осень."То есть заявления заявлениями, а с другой стороны поведение такое", — констатировал Романенко.В начале мая представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи. Во вторник депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* заявил, что истребители F-16 могут появиться на Украине в июле.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240510/kiev-1945169121.html

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в мире, сша, украина, дания, вооруженные силы украины, нато