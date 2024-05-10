https://ria.ru/20240510/ssha-1945067195.html

Пентагон "объединился" с Маском против России, пишут СМИ

Пентагон "объединился" с Маском против России, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2024

Пентагон "объединился" с Маском против России, пишут СМИ

Пентагон препятствует несанкционированному использованию российскими военными интернет-терминалов Starlink на Украине, заявил помощник министра обороны США по... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T10:18

2024-05-10T10:18

2024-05-10T14:22

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денис пушилин

михаил федоров

министерство обороны сша

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пентагон препятствует несанкционированному использованию российскими военными интернет-терминалов Starlink на Украине, заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб в интервью Bloomberg."США активно сотрудничают с правительством Украины и компанией SpaceX, чтобы противостоять незаконному использованию Россией терминалов Starlink", — приводит Bloomberg слова Пламба.Политик отказался рассказать, какие именно шаги предприняли в Пентагоне, но заявил, что ему удалось достичь компромисса с владельцем Starlink Илоном Маском.Глава ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что управление украинскими беспилотниками в основном осуществляется через терминалы Starlink.Вице-премьер Украины Михаил Федоров также заявлял, что отключение терминалов спутникового Интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы крайне тяжелыми последствиями для Киева.

https://ria.ru/20240508/ukraina-1944770221.html

https://ria.ru/20240411/starlink-1939239062.html

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в мире, россия, украина, сша, илон маск, денис пушилин, михаил федоров, министерство обороны сша, spacex