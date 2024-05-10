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Пентагон "объединился" с Маском против России, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2024
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10:18 10.05.2024 (обновлено: 14:22 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/ssha-1945067195.html
Пентагон "объединился" с Маском против России, пишут СМИ
Пентагон "объединился" с Маском против России, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2024
Пентагон "объединился" с Маском против России, пишут СМИ
Пентагон препятствует несанкционированному использованию российскими военными интернет-терминалов Starlink на Украине, заявил помощник министра обороны США по... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T10:18
2024-05-10T14:22
в мире
россия
украина
сша
илон маск
денис пушилин
михаил федоров
министерство обороны сша
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пентагон препятствует несанкционированному использованию российскими военными интернет-терминалов Starlink на Украине, заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб в интервью Bloomberg."США активно сотрудничают с правительством Украины и компанией SpaceX, чтобы противостоять незаконному использованию Россией терминалов Starlink", — приводит Bloomberg слова Пламба.Политик отказался рассказать, какие именно шаги предприняли в Пентагоне, но заявил, что ему удалось достичь компромисса с владельцем Starlink Илоном Маском.Глава ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что управление украинскими беспилотниками в основном осуществляется через терминалы Starlink.Вице-премьер Украины Михаил Федоров также заявлял, что отключение терминалов спутникового Интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы крайне тяжелыми последствиями для Киева.
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944770221.html
https://ria.ru/20240411/starlink-1939239062.html
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в мире, россия, украина, сша, илон маск, денис пушилин, михаил федоров, министерство обороны сша, spacex
В мире, Россия, Украина, США, Илон Маск, Денис Пушилин, Михаил Федоров, Министерство обороны США, SpaceX
Пентагон "объединился" с Маском против России, пишут СМИ

Bloomberg: Пентагон заявил о блокировании доступа России к Starlink

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пентагон препятствует несанкционированному использованию российскими военными интернет-терминалов Starlink на Украине, заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб в интервью Bloomberg.
"США активно сотрудничают с правительством Украины и компанией SpaceX, чтобы противостоять незаконному использованию Россией терминалов Starlink", — приводит Bloomberg слова Пламба.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Пентагон боится высоких издержек в случае победы России на Украине
8 мая, 18:36
Политик отказался рассказать, какие именно шаги предприняли в Пентагоне, но заявил, что ему удалось достичь компромисса с владельцем Starlink Илоном Маском.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что управление украинскими беспилотниками в основном осуществляется через терминалы Starlink.
Вице-премьер Украины Михаил Федоров также заявлял, что отключение терминалов спутникового Интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы крайне тяжелыми последствиями для Киева.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
СМИ: Пентагон пытается помешать российским военным использовать Starlink
11 апреля, 05:51
 
В миреРоссияУкраинаСШАИлон МаскДенис ПушилинМихаил ФедоровМинистерство обороны СШАSpaceX
 
 
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