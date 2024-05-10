https://ria.ru/20240510/ssha-1945067195.html
Пентагон "объединился" с Маском против России, пишут СМИ
Пентагон "объединился" с Маском против России, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2024
Пентагон "объединился" с Маском против России, пишут СМИ
Пентагон препятствует несанкционированному использованию российскими военными интернет-терминалов Starlink на Украине, заявил помощник министра обороны США по... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T10:18
2024-05-10T10:18
2024-05-10T14:22
в мире
россия
украина
сша
илон маск
денис пушилин
михаил федоров
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пентагон препятствует несанкционированному использованию российскими военными интернет-терминалов Starlink на Украине, заявил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб в интервью Bloomberg."США активно сотрудничают с правительством Украины и компанией SpaceX, чтобы противостоять незаконному использованию Россией терминалов Starlink", — приводит Bloomberg слова Пламба.Политик отказался рассказать, какие именно шаги предприняли в Пентагоне, но заявил, что ему удалось достичь компромисса с владельцем Starlink Илоном Маском.Глава ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что управление украинскими беспилотниками в основном осуществляется через терминалы Starlink.Вице-премьер Украины Михаил Федоров также заявлял, что отключение терминалов спутникового Интернета Starlink в новых регионах России обернулось бы крайне тяжелыми последствиями для Киева.
https://ria.ru/20240508/ukraina-1944770221.html
https://ria.ru/20240411/starlink-1939239062.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, илон маск, денис пушилин, михаил федоров, министерство обороны сша, spacex
В мире, Россия, Украина, США, Илон Маск, Денис Пушилин, Михаил Федоров, Министерство обороны США, SpaceX
Пентагон "объединился" с Маском против России, пишут СМИ
Bloomberg: Пентагон заявил о блокировании доступа России к Starlink