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В США предложили прекратить помощь организациям, поддерживающим Палестину

В США предложили прекратить помощь организациям, поддерживающим Палестину - РИА Новости, 10.05.2024

В США предложили прекратить помощь организациям, поддерживающим Палестину

Группа американских сенаторов в преддверии рассмотрения в ООН вопроса о статусе Палестины в организации предложила законопроект об отказе от финансирования тех, РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T00:38

2024-05-10T00:38

2024-05-10T00:38

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генеральная ассамблея оон

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Группа американских сенаторов в преддверии рассмотрения в ООН вопроса о статусе Палестины в организации предложила законопроект об отказе от финансирования тех, кто поддерживает автономию. Законопроект предложен 24 сенаторами во главе с республиканцем Джимом Ришем из комитета по международным отношениям, сообщается на сайте законодателя. Исполнение нормы может привести к тому, что "США прекратят помощь организациям, которые предоставляют дополнительные права и привилегии Палестинской администрации", говорится в сообщении. "Предоставление Организации освобождения Палестины голоса в ООН абсурдно и не учитывает вдохновляющую для поколений палестинцев роль ООП в поддержке террористических актов", - заявил Риш. В офисе официального представителя генсека ООН ответили отказом на просьбу РИА Новости прокомментировать проект американских сенаторов. Чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН по теме принятия Палестины в состав Организации объединенных Наций ожидается 10 мая. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов ассамблеи. Законы США в нынешнем виде и так не позволяют Штатам финансировать организации системы ООН, которые предоставляли бы полноправное членство стране, не имеющей "международно признанных атрибутов" государственности.

https://ria.ru/20240509/bomby-1945025146.html

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

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в мире, палестина, израиль, сша, джим риш, оон, организация освобождения палестины, генеральная ассамблея оон, сектор газа