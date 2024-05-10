В США предложили прекратить помощь организациям, поддерживающим Палестину
В США предложили отказаться от финансирования ООН, если туда примут Палестину
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Группа американских сенаторов в преддверии рассмотрения в ООН вопроса о статусе Палестины в организации предложила законопроект об отказе от финансирования тех, кто поддерживает автономию.
Законопроект предложен 24 сенаторами во главе с республиканцем Джимом Ришем из комитета по международным отношениям, сообщается на сайте законодателя. Исполнение нормы может привести к тому, что "США прекратят помощь организациям, которые предоставляют дополнительные права и привилегии Палестинской администрации", говорится в сообщении.
"Предоставление Организации освобождения Палестины голоса в ООН абсурдно и не учитывает вдохновляющую для поколений палестинцев роль ООП в поддержке террористических актов", - заявил Риш.
В офисе официального представителя генсека ООН ответили отказом на просьбу РИА Новости прокомментировать проект американских сенаторов.
Чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН по теме принятия Палестины в состав Организации объединенных Наций ожидается 10 мая. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов ассамблеи.
Законы США в нынешнем виде и так не позволяют Штатам финансировать организации системы ООН, которые предоставляли бы полноправное членство стране, не имеющей "международно признанных атрибутов" государственности.
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