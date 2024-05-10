https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945130804.html

Слуцкий согласился с Зюгановым в вопросе решения вопроса с мигрантами

Слуцкий согласился с Зюгановым в вопросе решения вопроса с мигрантами - РИА Новости, 10.05.2024

Слуцкий согласился с Зюгановым в вопросе решения вопроса с мигрантами

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий согласился с главой партии КПРФ Геннадием Зюгановым в том, что в России нужно решать вопрос с мигрантами. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:17

2024-05-10T16:17

2024-05-10T21:04

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

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госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий согласился с главой партии КПРФ Геннадием Зюгановым в том, что в России нужно решать вопрос с мигрантами. "Нам надо действительно - Геннадий Андреевич (Зюганов - ред.), здесь я соглашусь, прав - решать вопросы мигрантов", - сказал Слуцкий во время обсуждения кандидатуры премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме. Он отметил, что в России нужно внедрять больше "умных технологий", и тогда, по его мнению, не понадобится труд мигрантов. Это позволит уменьшить "создаваемую ими дестабилизацию", добавил Слуцкий.

https://ria.ru/20240510/volodin-1945128468.html

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), геннадий зюганов, лдпр, госдума рф, кпрф