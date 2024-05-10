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Слуцкий призвал делать все возможное для повышения обороноспособности - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 10.05.2024 (обновлено: 15:55 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945123928.html
Слуцкий призвал делать все возможное для повышения обороноспособности
Слуцкий призвал делать все возможное для повышения обороноспособности - РИА Новости, 10.05.2024
Слуцкий призвал делать все возможное для повышения обороноспособности
Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что надо делать все для повышения обороноспособности России и скорейшего завершения СВО, возможно, уже в этом году. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:53
2024-05-10T15:55
специальная военная операция на украине
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что надо делать все для повышения обороноспособности России и скорейшего завершения СВО, возможно, уже в этом году."Нам нужно делать все для повышения обороноспособности страны, для скорейшего завершения, возможно, в этом году специальной военной операции. И давайте, что кто-то скажет, что правительство что-то не дорабатывает в этом важнейшем направлении, давайте говорить правду. Да, есть проскальзывания, да, есть вопросы, которые еще предстоит решать", - сказал он на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства.
https://ria.ru/20240510/volodin-1945114026.html
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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
Слуцкий призвал делать все возможное для повышения обороноспособности

Слуцкий: надо делать все для скорейшего завершения СВО, возможно в этом году

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что надо делать все для повышения обороноспособности России и скорейшего завершения СВО, возможно, уже в этом году.
"Нам нужно делать все для повышения обороноспособности страны, для скорейшего завершения, возможно, в этом году специальной военной операции. И давайте, что кто-то скажет, что правительство что-то не дорабатывает в этом важнейшем направлении, давайте говорить правду. Да, есть проскальзывания, да, есть вопросы, которые еще предстоит решать", - сказал он на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства.
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПР
 
 
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