Польский судья Шмидт заявил, что пошутил о публикации секретного документа
Сбежавший польский судья Шмидт вместо секретного документа показал фото Туска
© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт, желающий получить в республике политическое убежище, заявил в своем Telegram-канале, что пошутил насчет планов публикации секретного документа, и подчеркнул, что никаких польских законов не нарушал.
"Если серьезно, я не нарушал никаких польских законов. Своими действиями официальная Варшава устраивает охоту на ведьм", - написал он, в котором ранее анонсировал публикацию секретного документа.
Вместо "секретного документа" он опубликовал фото премьера Польши Дональда Туска.
Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.
Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности и его аресте на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша, путем предоставления этой разведке информации, передача которой могла нанести ущерб Республике Польша". Прокуратура обвиняет Шмидта в том, что он "принимал участие в гибридной войне в виде информационной войны, проводимой Республикой Беларусь и Российской Федерацией против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских правительственных СМИ, распространяя через свои аккаунты в социальных сетях, в том числе русскоязычных, заявления, изображающие Польшу как несамостоятельный субъект международных отношений, стремящийся спровоцировать конфликт с Россией и Белоруссией, чем действовал во вред Польской Республике".