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Польский судья Шмидт заявил, что пошутил о публикации секретного документа - РИА Новости, 10.05.2024
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20:35 10.05.2024 (обновлено: 23:57 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/shmidt-1945168453.html
Польский судья Шмидт заявил, что пошутил о публикации секретного документа
Польский судья Шмидт заявил, что пошутил о публикации секретного документа - РИА Новости, 10.05.2024
Польский судья Шмидт заявил, что пошутил о публикации секретного документа
Уехавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт, желающий получить в республике политическое убежище, заявил в своем Telegram-канале, что пошутил насчет... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T20:35
2024-05-10T23:57
в мире
белоруссия
варшава
польша
томаш шмидт (судья)
минск
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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт, желающий получить в республике политическое убежище, заявил в своем Telegram-канале, что пошутил насчет планов публикации секретного документа, и подчеркнул, что никаких польских законов не нарушал. "Если серьезно, я не нарушал никаких польских законов. Своими действиями официальная Варшава устраивает охоту на ведьм", - написал он, в котором ранее анонсировал публикацию секретного документа. Вместо "секретного документа" он опубликовал фото премьера Польши Дональда Туска.Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности и его аресте на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша, путем предоставления этой разведке информации, передача которой могла нанести ущерб Республике Польша". Прокуратура обвиняет Шмидта в том, что он "принимал участие в гибридной войне в виде информационной войны, проводимой Республикой Беларусь и Российской Федерацией против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских правительственных СМИ, распространяя через свои аккаунты в социальных сетях, в том числе русскоязычных, заявления, изображающие Польшу как несамостоятельный субъект международных отношений, стремящийся спровоцировать конфликт с Россией и Белоруссией, чем действовал во вред Польской Республике".
https://ria.ru/20240507/sudya-1944409855.html
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в мире, белоруссия, варшава, польша, томаш шмидт (судья), минск
В мире, Белоруссия, Варшава, Польша, Томаш Шмидт (судья), Минск
Польский судья Шмидт заявил, что пошутил о публикации секретного документа

Сбежавший польский судья Шмидт вместо секретного документа показал фото Туска

© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт, желающий получить в республике политическое убежище, заявил в своем Telegram-канале, что пошутил насчет планов публикации секретного документа, и подчеркнул, что никаких польских законов не нарушал.
"Если серьезно, я не нарушал никаких польских законов. Своими действиями официальная Варшава устраивает охоту на ведьм", - написал он, в котором ранее анонсировал публикацию секретного документа.
Вместо "секретного документа" он опубликовал фото премьера Польши Дональда Туска.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие привлечь Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Польский судья заявил, что не привез в Белоруссию секретных документов
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Ранее польская прокуратура направила в суд ходатайство о привлечение Шмидта к уголовной ответственности и его аресте на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша, путем предоставления этой разведке информации, передача которой могла нанести ущерб Республике Польша". Прокуратура обвиняет Шмидта в том, что он "принимал участие в гибридной войне в виде информационной войны, проводимой Республикой Беларусь и Российской Федерацией против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских правительственных СМИ, распространяя через свои аккаунты в социальных сетях, в том числе русскоязычных, заявления, изображающие Польшу как несамостоятельный субъект международных отношений, стремящийся спровоцировать конфликт с Россией и Белоруссией, чем действовал во вред Польской Республике".
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В миреБелоруссияВаршаваПольшаТомаш Шмидт (судья)Минск
 
 
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