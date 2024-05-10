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Уже приступили. В Японии забили тревогу из-за решения России - РИА Новости, 10.05.2024
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09:59 10.05.2024 (обновлено: 16:40 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/rossiya-1945065433.html
Уже приступили. В Японии забили тревогу из-за решения России
Уже приступили. В Японии забили тревогу из-за решения России - РИА Новости, 10.05.2024
Уже приступили. В Японии забили тревогу из-за решения России
Россия, возводя сеть разведывательных баз на Курильских островах, посылает сигнал Японии о последствиях помощи Украине, пишет South China Morning Post. "Москва... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:59
2024-05-10T16:40
в мире
япония
россия
курильские острова
украина
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия, возводя сеть разведывательных баз на Курильских островах, посылает сигнал Японии о последствиях помощи Украине, пишет South China Morning Post. "Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия и что они не в интересах Токио", — сказал в комментарии изданию профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун. В статье также отмечается, что создание баз позволит России лучше отслеживать действия Японии и, следовательно, США. "Эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии, благодаря чему Россия сможет быть в курсе того, что делают японцы, анализируя сигналы их радаров — а значит и того, что делают союзные им США", — добавил профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой. Накануне в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что Москва видит активность Токио в рамках различных узкоблоковых проектов Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945055687.html
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в мире, япония, россия, курильские острова, украина
В мире, Япония, Россия, Курильские острова, Украина
Уже приступили. В Японии забили тревогу из-за решения России

SCMP: Россия созданием баз на Курилах послала Японии сигнал из-за помощи Украине

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкСело Крабозаводское на острове Шикотан в Сахалинской области
Село Крабозаводское на острове Шикотан в Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Село Крабозаводское на острове Шикотан в Сахалинской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия, возводя сеть разведывательных баз на Курильских островах, посылает сигнал Японии о последствиях помощи Украине, пишет South China Morning Post.

"Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия и что они не в интересах Токио", — сказал в комментарии изданию профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун.
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В статье также отмечается, что создание баз позволит России лучше отслеживать действия Японии и, следовательно, США.

"Эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии, благодаря чему Россия сможет быть в курсе того, что делают японцы, анализируя сигналы их радаров — а значит и того, что делают союзные им США", — добавил профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой.

Накануне в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что Москва видит активность Токио в рамках различных узкоблоковых проектов Соединенных Штатов.
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