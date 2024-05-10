Уже приступили. В Японии забили тревогу из-за решения России
SCMP: Россия созданием баз на Курилах послала Японии сигнал из-за помощи Украине
© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкСело Крабозаводское на острове Шикотан в Сахалинской области
Село Крабозаводское на острове Шикотан в Сахалинской области. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия, возводя сеть разведывательных баз на Курильских островах, посылает сигнал Японии о последствиях помощи Украине, пишет South China Morning Post.
"Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия и что они не в интересах Токио", — сказал в комментарии изданию профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун.
"Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия и что они не в интересах Токио", — сказал в комментарии изданию профессор факультета международных отношений токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун.
В статье также отмечается, что создание баз позволит России лучше отслеживать действия Японии и, следовательно, США.
"Эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии, благодаря чему Россия сможет быть в курсе того, что делают японцы, анализируя сигналы их радаров — а значит и того, что делают союзные им США", — добавил профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой.
Накануне в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что Москва видит активность Токио в рамках различных узкоблоковых проектов Соединенных Штатов.
"Эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии, благодаря чему Россия сможет быть в курсе того, что делают японцы, анализируя сигналы их радаров — а значит и того, что делают союзные им США", — добавил профессор факультета международных отношений Университета Дайто Бунка Гаррен Маллой.
Накануне в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что Москва видит активность Токио в рамках различных узкоблоковых проектов Соединенных Штатов.