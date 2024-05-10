Росмолодежь запустила третий сезон проекта "Голос Поколения. Преподаватели"

Третий сезон проекта "Голос Поколения. Преподаватели" стартовал на выставке
На выставке "Россия" прошел концерт, приуроченный ко Дню радио.
На выставке "Россия" прошел концерт, приуроченный ко Дню радио.
На ВДНХ выступили диджеи DFM, звезды "Русского Радио" и артисты лейбла Rocket Records.
На ВДНХ выступили диджеи DFM, звезды "Русского Радио" и артисты лейбла Rocket Records.
7 мая весь день проходили мероприятия, приуроченные ко Дню радио. В частности, на сцене прошел турнир диджеев — музыканты перерабатывали композиции в реальном времени.
7 мая весь день проходили мероприятия, приуроченные ко Дню радио. В частности, на сцене прошел турнир диджеев — музыканты перерабатывали композиции в реальном времени.
Еженедельно на ВДНХ амбассадоры движения "Здоровое Отечество" проводят массовую зарядку.
Еженедельно на ВДНХ амбассадоры движения "Здоровое Отечество" проводят массовую зарядку.
4 мая тренировку провел российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион WBA Gold Федор Чудинов.
4 мая тренировку провел российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион WBA Gold Федор Чудинов.
Платформа "Дигория" и российское общество "Знание" провели гуманитарный марафон.
Платформа "Дигория" и российское общество "Знание" провели гуманитарный марафон.
Целью марафона стала генерация нового взгляда на социально-гуманитарные науки как синергии всех направлений.
Целью марафона стала генерация нового взгляда на социально-гуманитарные науки как синергии всех направлений.
2 мая на выставке состоялось культурно-спортивное шоу сахалинских корейцев.
2 мая на выставке состоялось культурно-спортивное шоу сахалинских корейцев.
Участниками шоу стали представители ансамбля барабанщиков "Ханыль" и спортивного клуба тхэквондо "Торнадо".
Участниками шоу стали представители ансамбля барабанщиков "Ханыль" и спортивного клуба тхэквондо "Торнадо".
В Доме российской кухни гостей ждало традиционное угощение с необычными кулинарными сюрпризами от лучших поваров со всей страны.
В Доме российской кухни гостей ждало традиционное угощение с необычными кулинарными сюрпризами от лучших поваров со всей страны.
Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Территория Успеха" была открыта для посещения в павильоне № 75.
Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Территория Успеха" была открыта для посещения в павильоне № 75.
Зарядку на площадке "Спортивная Россия" провели совместно с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко.
Зарядку на площадке "Спортивная Россия" провели совместно с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко.
В течение всего дня для посетителей были доступны игровые спортивные зоны для всех возрастов и любого уровня физической подготовки.
В течение всего дня для посетителей были доступны игровые спортивные зоны для всех возрастов и любого уровня физической подготовки.
На выставке "Россия" прошел финал Всероссийского патриотического конкурса "Песни нашего полка".
На выставке "Россия" прошел финал Всероссийского патриотического конкурса "Песни нашего полка".
На концерте: "Главные детские песни. Дети о Победе", зрители услышали популярные детские песни о любви к Родине, семье и дружбе, о героизме и мужестве.
На концерте: "Главные детские песни. Дети о Победе", зрители услышали популярные детские песни о любви к Родине, семье и дружбе, о героизме и мужестве.
На выставке "Россия" прошел концерт, приуроченный ко Дню радио.
На ВДНХ выступили диджеи DFM, звезды "Русского Радио" и артисты лейбла Rocket Records.
7 мая весь день проходили мероприятия, приуроченные ко Дню радио. В частности, на сцене прошел турнир диджеев — музыканты перерабатывали композиции в реальном времени.
Еженедельно на ВДНХ амбассадоры движения "Здоровое Отечество" проводят массовую зарядку.
4 мая тренировку провел российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион WBA Gold Федор Чудинов.
Платформа "Дигория" и российское общество "Знание" провели гуманитарный марафон.
Целью марафона стала генерация нового взгляда на социально-гуманитарные науки как синергии всех направлений.
2 мая на выставке состоялось культурно-спортивное шоу сахалинских корейцев.
Участниками шоу стали представители ансамбля барабанщиков "Ханыль" и спортивного клуба тхэквондо "Торнадо".
В Доме российской кухни гостей ждало традиционное угощение с необычными кулинарными сюрпризами от лучших поваров со всей страны.
Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Территория Успеха" была открыта для посещения в павильоне № 75.
Зарядку на площадке "Спортивная Россия" провели совместно с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко.
В течение всего дня для посетителей были доступны игровые спортивные зоны для всех возрастов и любого уровня физической подготовки.
На выставке "Россия" прошел финал Всероссийского патриотического конкурса "Песни нашего полка".
На концерте: "Главные детские песни. Дети о Победе", зрители услышали популярные детские песни о любви к Родине, семье и дружбе, о героизме и мужестве.