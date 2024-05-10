https://ria.ru/20240510/rosmolodezh-1945141392.html

Росмолодежь запустила третий сезон проекта "Голос Поколения. Преподаватели"

Росмолодежь запустила третий сезон проекта "Голос Поколения. Преподаватели" - РИА Новости, 10.05.2024

Росмолодежь запустила третий сезон проекта "Голос Поколения. Преподаватели"

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с министерством образования и науки и Центром знаний "Машук" запустило третий сезон... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:17

2024-05-10T17:17

2024-05-10T17:17

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

россия

центр знаний машук

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с министерством образования и науки и Центром знаний "Машук" запустило третий сезон образовательной программы "Голос Поколения. Преподаватели", сообщили в организации. "Сегодня мы вместе с Минобрнауки России и Центром Знаний "Машук" запустили третий сезон нашей образовательной программы "Голос Поколения. Преподаватели". Первый поток проходит в павильоне "Энергия Жизни" на выставке "Россия", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Росмолодежи. Отмечается, что в программе участвуют 120 преподавателей из разных регионов РФ. "Чтобы вместе с ними выстроить единый подход в реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности в вузах. Всего два дня, но за это время участники заложат фундамент единой системы, которая свяжет лучшие практики прошлого с задачами настоящего и целями будущего", - добавили в агентстве.

https://ria.ru/20240507/proekt-1944524148.html

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выставка-форум "россия", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, центр знаний машук