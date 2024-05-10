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Росмолодежь запустила третий сезон проекта "Голос Поколения. Преподаватели" - РИА Новости, 10.05.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
17:17 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/rosmolodezh-1945141392.html
Росмолодежь запустила третий сезон проекта "Голос Поколения. Преподаватели"
Росмолодежь запустила третий сезон проекта "Голос Поколения. Преподаватели" - РИА Новости, 10.05.2024
Росмолодежь запустила третий сезон проекта "Голос Поколения. Преподаватели"
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с министерством образования и науки и Центром знаний "Машук" запустило третий сезон... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:17
2024-05-10T17:17
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
россия
центр знаний машук
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с министерством образования и науки и Центром знаний "Машук" запустило третий сезон образовательной программы "Голос Поколения. Преподаватели", сообщили в организации. "Сегодня мы вместе с Минобрнауки России и Центром Знаний "Машук" запустили третий сезон нашей образовательной программы "Голос Поколения. Преподаватели". Первый поток проходит в павильоне "Энергия Жизни" на выставке "Россия", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Росмолодежи. Отмечается, что в программе участвуют 120 преподавателей из разных регионов РФ. "Чтобы вместе с ними выстроить единый подход в реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности в вузах. Всего два дня, но за это время участники заложат фундамент единой системы, которая свяжет лучшие практики прошлого с задачами настоящего и целями будущего", - добавили в агентстве.
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выставка-форум "россия", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, центр знаний машук
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Россия, Центр знаний Машук
Росмолодежь запустила третий сезон проекта "Голос Поколения. Преподаватели"

Третий сезон проекта "Голос Поколения. Преподаватели" стартовал на выставке

© Фото : Росмолодёжь/TelegramРосмолодежь запустила третий сезон проекта "Голос Поколения. Преподаватели"
Росмолодежь запустила третий сезон проекта Голос Поколения. Преподаватели - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Росмолодёжь/Telegram
Росмолодежь запустила третий сезон проекта "Голос Поколения. Преподаватели"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с министерством образования и науки и Центром знаний "Машук" запустило третий сезон образовательной программы "Голос Поколения. Преподаватели", сообщили в организации.
"Сегодня мы вместе с Минобрнауки России и Центром Знаний "Машук" запустили третий сезон нашей образовательной программы "Голос Поколения. Преподаватели". Первый поток проходит в павильоне "Энергия Жизни" на выставке "Россия", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Росмолодежи.
Концерты, зарядка, роуп-скипинг: чем удивили зрителей на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке "Россия" прошел концерт, приуроченный ко Дню радио.

Выставка Россия. DFM, Хит FM и Русское Радио представили свои программы. Выступление POLI (Полина Дубкова).

На выставке "Россия" прошел концерт, приуроченный ко Дню радио.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ выступили диджеи DFM, звезды "Русского Радио" и артисты лейбла Rocket Records.

Выставка Россия. DFM, Хит FM и Русское Радио представили свои программы

На ВДНХ выступили диджеи DFM, звезды "Русского Радио" и артисты лейбла Rocket Records.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

7 мая весь день проходили мероприятия, приуроченные ко Дню радио. В частности, на сцене прошел турнир диджеев — музыканты перерабатывали композиции в реальном времени.

Выставка Россия. DFM, Хит FM и Русское Радио представили свои программы

7 мая весь день проходили мероприятия, приуроченные ко Дню радио. В частности, на сцене прошел турнир диджеев — музыканты перерабатывали композиции в реальном времени.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Еженедельно на ВДНХ амбассадоры движения "Здоровое Отечество" проводят массовую зарядку.

Выставка Россия. Мастер спорта России по боксу Фёдор Чудинов провел зарядку

Еженедельно на ВДНХ амбассадоры движения "Здоровое Отечество" проводят массовую зарядку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

4 мая тренировку провел российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион WBA Gold Федор Чудинов.

Выставка Россия. Мастер спорта России по боксу Фёдор Чудинов провел зарядку

4 мая тренировку провел российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион WBA Gold Федор Чудинов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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Платформа "Дигория" и российское общество "Знание" провели гуманитарный марафон.

Выставка Россия. Гуманитарный марафон Платформы Дигория и Российского общества Знание

Платформа "Дигория" и российское общество "Знание" провели гуманитарный марафон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
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Целью марафона стала генерация нового взгляда на социально-гуманитарные науки как синергии всех направлений.

Выставка Россия. Гуманитарный марафон Платформы Дигория и Российского общества Знание. Александр Дугин, доктор политических наук, доктор социологических наук, профессор, руководитель Учебно-научного центра Высшая политическая школа имени И. Ильина РГГУ

Целью марафона стала генерация нового взгляда на социально-гуманитарные науки как синергии всех направлений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

2 мая на выставке состоялось культурно-спортивное шоу сахалинских корейцев.

Выставка Россия. Шоу-программа сахалинского ансамбля корейских барабанщиков Ханыль совместно с показательной программой спортивного клуба тхэквондо Торнадо

2 мая на выставке состоялось культурно-спортивное шоу сахалинских корейцев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участниками шоу стали представители ансамбля барабанщиков "Ханыль" и спортивного клуба тхэквондо "Торнадо".

Выставка Россия. Шоу-программа сахалинского ансамбля корейских барабанщиков Ханыль совместно с показательной программой спортивного клуба тхэквондо Торнадо

Участниками шоу стали представители ансамбля барабанщиков "Ханыль" и спортивного клуба тхэквондо "Торнадо".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Доме российской кухни гостей ждало традиционное угощение с необычными кулинарными сюрпризами от лучших поваров со всей страны.

Выставка Россия. Пасха в Доме российской кухни

В Доме российской кухни гостей ждало традиционное угощение с необычными кулинарными сюрпризами от лучших поваров со всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
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Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Территория Успеха" была открыта для посещения в павильоне № 75.

Выставка Россия. Торжественная церемония награждения финалистов конкурса Территория Успеха

Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Территория Успеха" была открыта для посещения в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Зарядку на площадке "Спортивная Россия" провели совместно с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко.

Выставка Россия. Зарядка на площадке Спортивная Россия с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко

Зарядку на площадке "Спортивная Россия" провели совместно с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В течение всего дня для посетителей были доступны игровые спортивные зоны для всех возрастов и любого уровня физической подготовки.

Выставка Россия. Зарядка на площадке Спортивная Россия с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко

В течение всего дня для посетителей были доступны игровые спортивные зоны для всех возрастов и любого уровня физической подготовки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке "Россия" прошел финал Всероссийского патриотического конкурса "Песни нашего полка".

Выставка Россия. Финал Всероссийского конкурса Песни нашего полка

На выставке "Россия" прошел финал Всероссийского патриотического конкурса "Песни нашего полка".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На концерте: "Главные детские песни. Дети о Победе", зрители услышали популярные детские песни о любви к Родине, семье и дружбе, о героизме и мужестве.

Выставка Россия. Концерт: Главные детские песни. Дети о Победе

На концерте: "Главные детские песни. Дети о Победе", зрители услышали популярные детские песни о любви к Родине, семье и дружбе, о героизме и мужестве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

На выставке "Россия" прошел концерт, приуроченный ко Дню радио.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

На ВДНХ выступили диджеи DFM, звезды "Русского Радио" и артисты лейбла Rocket Records.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

7 мая весь день проходили мероприятия, приуроченные ко Дню радио. В частности, на сцене прошел турнир диджеев — музыканты перерабатывали композиции в реальном времени.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

Еженедельно на ВДНХ амбассадоры движения "Здоровое Отечество" проводят массовую зарядку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

4 мая тренировку провел российский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, действующий чемпион WBA Gold Федор Чудинов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Платформа "Дигория" и российское общество "Знание" провели гуманитарный марафон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Целью марафона стала генерация нового взгляда на социально-гуманитарные науки как синергии всех направлений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

2 мая на выставке состоялось культурно-спортивное шоу сахалинских корейцев.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Участниками шоу стали представители ансамбля барабанщиков "Ханыль" и спортивного клуба тхэквондо "Торнадо".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

В Доме российской кухни гостей ждало традиционное угощение с необычными кулинарными сюрпризами от лучших поваров со всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Торжественная церемония награждения финалистов конкурса "Территория Успеха" была открыта для посещения в павильоне № 75.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Зарядку на площадке "Спортивная Россия" провели совместно с победителем Кубка России по роуп-скипингу Юрием Данильченко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

В течение всего дня для посетителей были доступны игровые спортивные зоны для всех возрастов и любого уровня физической подготовки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

На выставке "Россия" прошел финал Всероссийского патриотического конкурса "Песни нашего полка".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На концерте: "Главные детские песни. Дети о Победе", зрители услышали популярные детские песни о любви к Родине, семье и дружбе, о героизме и мужестве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Отмечается, что в программе участвуют 120 преподавателей из разных регионов РФ.
"Чтобы вместе с ними выстроить единый подход в реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности в вузах. Всего два дня, но за это время участники заложат фундамент единой системы, которая свяжет лучшие практики прошлого с задачами настоящего и целями будущего", - добавили в агентстве.
Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Глава Росмолодежи оценила указ Путина о национальных целях развития
7 мая, 20:08
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)РоссияЦентр знаний Машук
 
 
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