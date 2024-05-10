https://ria.ru/20240510/rogov-1945179398.html

Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО

Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО - РИА Новости, 10.05.2024

Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО

Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, атаку отражает система ПВО, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T22:41

2024-05-10T22:41

2024-05-10T22:46

специальная военная операция на украине

токмак

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

владимир рогов

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, атаку отражает система ПВО, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов."Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, подробности обстрела ВСУ уточняются.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

токмак

запорожская область

россия

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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, владимир рогов, россия