https://ria.ru/20240510/rogov-1945179398.html
Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО
Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО - РИА Новости, 10.05.2024
Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО
Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, атаку отражает система ПВО, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T22:41
2024-05-10T22:41
2024-05-10T22:46
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, атаку отражает система ПВО, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов."Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, подробности обстрела ВСУ уточняются.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
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Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО
Рогов: украинские войска атаковали Токмак из РСЗО