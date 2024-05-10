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Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:41 10.05.2024 (обновлено: 22:46 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/rogov-1945179398.html
Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО
Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО - РИА Новости, 10.05.2024
Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО
Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, атаку отражает система ПВО, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T22:41
2024-05-10T22:46
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир рогов
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, атаку отражает система ПВО, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов."Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России", - написал Рогов в своем Telegram-канале.По его словам, подробности обстрела ВСУ уточняются.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
токмак
запорожская область
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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, владимир рогов, россия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Рогов, Россия
Украинские войска атаковали Токмак из РСЗО

Рогов: украинские войска атаковали Токмак из РСЗО

© AP Photo / LIBKOSУкраинский военнослужащий в укрытии
Украинский военнослужащий в укрытии - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинский военнослужащий в укрытии. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области, атаку отражает система ПВО, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
"Токмак под огнём боевиков ВСУ. Нацисты обстреливают этот город в Запорожской области из РСЗО. Работают системы ПВО России", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его словам, подробности обстрела ВСУ уточняются.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВладимир РоговРоссия
 
 
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