https://ria.ru/20240510/rezervy-1945118426.html
Накопленные резервы помогли России пройти сложные годы, заявил Мишустин
Накопленные резервы помогли России пройти сложные годы, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.05.2024
Накопленные резервы помогли России пройти сложные годы, заявил Мишустин
Накопленные финансовые резервы помогли России пройти сложные годы, и отказываться от них нельзя, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:26
2024-05-10T15:26
2024-05-10T15:26
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Накопленные финансовые резервы помогли России пройти сложные годы, и отказываться от них нельзя, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "То что касается предложения отказаться от бюджетного правила и накоплений ФНБ… Это то же самое, что отказаться от резервов, это такой момент тонкий. С этим согласиться я не могу. Это было уже в 90-е годы, когда жили в надежде, что Запад не бросит, поможет. И сегодня, надеюсь, что уже ни у кого иллюзий на этот счет не осталось. Рассчитываю, что нужно здесь делать все своими силами, и накопленные резервы, из того же самого ФНБ, нам помогли пройти кризисы 2009 года, 2014 года, пандемию (ковида - ред.), 2022 год", — заявил он. "Мы из ФНБ брали так сказать бюджетную поддержку в этот сложный момент. А представляете, если бы пришлось обрезать все программы? Это очень была бы очень сложная история", - добавил он.
https://ria.ru/20240403/krizisy-1937591606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Накопленные резервы помогли России пройти сложные годы, заявил Мишустин
Мишустин: накопленные финансовые резервы помогли России пройти сложные годы
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Накопленные финансовые резервы помогли России пройти сложные годы, и отказываться от них нельзя, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме.
"То что касается предложения отказаться от бюджетного правила и накоплений ФНБ… Это то же самое, что отказаться от резервов, это такой момент тонкий. С этим согласиться я не могу. Это было уже в 90-е годы, когда жили в надежде, что Запад не бросит, поможет. И сегодня, надеюсь, что уже ни у кого иллюзий на этот счет не осталось. Рассчитываю, что нужно здесь делать все своими силами, и накопленные резервы, из того же самого ФНБ, нам помогли пройти кризисы 2009 года, 2014 года, пандемию (ковида - ред.), 2022 год", — заявил он.
"Мы из ФНБ брали так сказать бюджетную поддержку в этот сложный момент. А представляете, если бы пришлось обрезать все программы? Это очень была бы очень сложная история", - добавил он.