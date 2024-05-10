https://ria.ru/20240510/rezervy-1945118426.html

Накопленные резервы помогли России пройти сложные годы, заявил Мишустин

Накопленные резервы помогли России пройти сложные годы, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.05.2024

Накопленные резервы помогли России пройти сложные годы, заявил Мишустин

Накопленные финансовые резервы помогли России пройти сложные годы, и отказываться от них нельзя, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:26

2024-05-10T15:26

2024-05-10T15:26

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Накопленные финансовые резервы помогли России пройти сложные годы, и отказываться от них нельзя, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "То что касается предложения отказаться от бюджетного правила и накоплений ФНБ… Это то же самое, что отказаться от резервов, это такой момент тонкий. С этим согласиться я не могу. Это было уже в 90-е годы, когда жили в надежде, что Запад не бросит, поможет. И сегодня, надеюсь, что уже ни у кого иллюзий на этот счет не осталось. Рассчитываю, что нужно здесь делать все своими силами, и накопленные резервы, из того же самого ФНБ, нам помогли пройти кризисы 2009 года, 2014 года, пандемию (ковида - ред.), 2022 год", — заявил он. "Мы из ФНБ брали так сказать бюджетную поддержку в этот сложный момент. А представляете, если бы пришлось обрезать все программы? Это очень была бы очень сложная история", - добавил он.

https://ria.ru/20240403/krizisy-1937591606.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф