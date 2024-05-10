Рейтинг@Mail.ru
Молдавский парламент рассмотрит закон о референдуме по ЕС до конца мая - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/referendum-1945145168.html
Молдавский парламент рассмотрит закон о референдуме по ЕС до конца мая
Молдавский парламент рассмотрит закон о референдуме по ЕС до конца мая - РИА Новости, 10.05.2024
Молдавский парламент рассмотрит закон о референдуме по ЕС до конца мая
Молдавский парламент рассмотрит законопроект о проведении в стране республиканского конституционного референдума о вступлении в ЕС до конца мая, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:42
2024-05-10T17:42
в мире
молдавия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 10 мая – РИА Новости. Молдавский парламент рассмотрит законопроект о проведении в стране республиканского конституционного референдума о вступлении в ЕС до конца мая, сообщили в пятницу в пресс-службе законодательного органа. Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам Санду, возможная дата проведения - 20 октября. "Постоянное бюро собралось сегодня на заседание и утвердило повестку дня пленарных заседаний на период 16-31 мая 2024 года. Депутаты рассмотрят проект решения о проведении республиканского конституционного референдума", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Уточняется, что в повестке значится ряд других законопроектов, в частности, ратификация соглашения с Европейским Союзом об участии Молдавии в программе "Цифровая Европа", а также соглашения о кредитной линии с французским агентством развития на сумму 40 миллионов евро для реформирования и модернизации лесного сектора в соответствии с правилами и законодательством ЕС. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240510/referendum-1945111630.html
https://ria.ru/20240318/moldaviya-1934055842.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евросоюз
В мире, Молдавия, Евросоюз
Молдавский парламент рассмотрит закон о референдуме по ЕС до конца мая

Парламент Молдавии рассмотрит закон о проведении референдума по ЕС до конца мая

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 мая – РИА Новости. Молдавский парламент рассмотрит законопроект о проведении в стране республиканского конституционного референдума о вступлении в ЕС до конца мая, сообщили в пятницу в пресс-службе законодательного органа.
Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам Санду, возможная дата проведения - 20 октября.
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Еврокомиссар назвал референдум о вступлении Молдавии в ЕС необязательным
Вчера, 15:03
"Постоянное бюро собралось сегодня на заседание и утвердило повестку дня пленарных заседаний на период 16-31 мая 2024 года. Депутаты рассмотрят проект решения о проведении республиканского конституционного референдума", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Уточняется, что в повестке значится ряд других законопроектов, в частности, ратификация соглашения с Европейским Союзом об участии Молдавии в программе "Цифровая Европа", а также соглашения о кредитной линии с французским агентством развития на сумму 40 миллионов евро для реформирования и модернизации лесного сектора в соответствии с правилами и законодательством ЕС.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Президент Молдавии призвала уважать итоги референдума о вступлении в ЕС
18 марта, 16:37
 
В миреМолдавияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала