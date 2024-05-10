https://ria.ru/20240510/referendum-1945145168.html

Молдавский парламент рассмотрит закон о референдуме по ЕС до конца мая

Молдавский парламент рассмотрит закон о референдуме по ЕС до конца мая - РИА Новости, 10.05.2024

Молдавский парламент рассмотрит закон о референдуме по ЕС до конца мая

Молдавский парламент рассмотрит законопроект о проведении в стране республиканского конституционного референдума о вступлении в ЕС до конца мая, сообщили в... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:42

2024-05-10T17:42

2024-05-10T17:42

в мире

молдавия

евросоюз

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КИШИНЕВ, 10 мая – РИА Новости. Молдавский парламент рассмотрит законопроект о проведении в стране республиканского конституционного референдума о вступлении в ЕС до конца мая, сообщили в пятницу в пресс-службе законодательного органа. Президент Молдавии Майя Санду в декабре прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Конституционный суд Молдавии 16 апреля одобрил внесение в конституцию положений о евроинтеграции и проведение соответствующего референдума. Всенародное голосование планируется провести осенью в один день с выборами президента. По словам Санду, возможная дата проведения - 20 октября. "Постоянное бюро собралось сегодня на заседание и утвердило повестку дня пленарных заседаний на период 16-31 мая 2024 года. Депутаты рассмотрят проект решения о проведении республиканского конституционного референдума", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Уточняется, что в повестке значится ряд других законопроектов, в частности, ратификация соглашения с Европейским Союзом об участии Молдавии в программе "Цифровая Европа", а также соглашения о кредитной линии с французским агентством развития на сумму 40 миллионов евро для реформирования и модернизации лесного сектора в соответствии с правилами и законодательством ЕС. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240510/referendum-1945111630.html

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в мире, молдавия, евросоюз