https://ria.ru/20240510/referendum-1945111630.html

Еврокомиссар назвал референдум о вступлении Молдавии в ЕС необязательным

Еврокомиссар назвал референдум о вступлении Молдавии в ЕС необязательным - РИА Новости, 10.05.2024

Еврокомиссар назвал референдум о вступлении Молдавии в ЕС необязательным

Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз, инициированный главой республики Майей Санду, не является обязательным с юридической точки зрения, заявил в... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:03

2024-05-10T15:03

2024-05-10T15:03

в мире

молдавия

йоханнес хан

евросоюз

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КИШИНЕВ, 10 мая – РИА Новости. Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз, инициированный главой республики Майей Санду, не является обязательным с юридической точки зрения, заявил в интервью общественному радио "Moldova-1" Европейский комиссар по бюджету Йоханнес Хан. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью. "Я понимаю, что на данном этапе проведение референдума может быть не обязательным с юридической точки зрения (...) Но для нас, Европейского Союза, важно понять, насколько серьезно молдавский народ относится к этому, чтобы у нас было свидетельство сильной заинтересованности (об интеграции – ред.). Да, я считаю этот референдум чрезвычайно важным и полезным, потому что он пошлет очень сильный сигнал о европейской перспективе и ожиданиях Молдавии", - сказал европейский чиновник. Согласно социологическому опросу, проведенному в марте молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData), 43,9% жителей республики не поддерживают идею Санду о совмещении выборов президента с референдумом о вступлении в ЕС. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240318/moldaviya-1934055842.html

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в мире, молдавия, йоханнес хан, евросоюз