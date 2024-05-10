Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссар назвал референдум о вступлении Молдавии в ЕС необязательным - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/referendum-1945111630.html
Еврокомиссар назвал референдум о вступлении Молдавии в ЕС необязательным
Еврокомиссар назвал референдум о вступлении Молдавии в ЕС необязательным - РИА Новости, 10.05.2024
Еврокомиссар назвал референдум о вступлении Молдавии в ЕС необязательным
Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз, инициированный главой республики Майей Санду, не является обязательным с юридической точки зрения, заявил в... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:03
2024-05-10T15:03
в мире
молдавия
йоханнес хан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885122_0:94:2994:1778_1920x0_80_0_0_7ef6ef46cb6bcfd5a8af230111c58e17.jpg
КИШИНЕВ, 10 мая – РИА Новости. Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз, инициированный главой республики Майей Санду, не является обязательным с юридической точки зрения, заявил в интервью общественному радио "Moldova-1" Европейский комиссар по бюджету Йоханнес Хан. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью. "Я понимаю, что на данном этапе проведение референдума может быть не обязательным с юридической точки зрения (...) Но для нас, Европейского Союза, важно понять, насколько серьезно молдавский народ относится к этому, чтобы у нас было свидетельство сильной заинтересованности (об интеграции – ред.). Да, я считаю этот референдум чрезвычайно важным и полезным, потому что он пошлет очень сильный сигнал о европейской перспективе и ожиданиях Молдавии", - сказал европейский чиновник. Согласно социологическому опросу, проведенному в марте молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData), 43,9% жителей республики не поддерживают идею Санду о совмещении выборов президента с референдумом о вступлении в ЕС. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240318/moldaviya-1934055842.html
https://ria.ru/20240120/referendum-1922532880.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797885122_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_3e809ad1f43b6307095540a1058c64be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, йоханнес хан, евросоюз
В мире, Молдавия, Йоханнес Хан, Евросоюз
Еврокомиссар назвал референдум о вступлении Молдавии в ЕС необязательным

Еврокомиссар Хан: референдум о вступлении Молдавии в ЕС не является обязательным

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Молдавии и Евросоюза
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 мая – РИА Новости. Референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз, инициированный главой республики Майей Санду, не является обязательным с юридической точки зрения, заявил в интервью общественному радио "Moldova-1" Европейский комиссар по бюджету Йоханнес Хан.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Президент Молдавии призвала уважать итоги референдума о вступлении в ЕС
18 марта, 16:37
"Я понимаю, что на данном этапе проведение референдума может быть не обязательным с юридической точки зрения (...) Но для нас, Европейского Союза, важно понять, насколько серьезно молдавский народ относится к этому, чтобы у нас было свидетельство сильной заинтересованности (об интеграции – ред.). Да, я считаю этот референдум чрезвычайно важным и полезным, потому что он пошлет очень сильный сигнал о европейской перспективе и ожиданиях Молдавии", - сказал европейский чиновник.
Согласно социологическому опросу, проведенному в марте молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData), 43,9% жителей республики не поддерживают идею Санду о совмещении выборов президента с референдумом о вступлении в ЕС.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
Эксперт прокомментировал референдум о вступлении Молдавии в ЕС
20 января, 18:37
 
В миреМолдавияЙоханнес ХанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала