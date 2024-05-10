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СМИ: Израиль открыл огонь по Рафаху после провала мирных переговоров - РИА Новости, 10.05.2024
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08:46 10.05.2024 (обновлено: 11:29 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/rafakh-1945055829.html
СМИ: Израиль открыл огонь по Рафаху после провала мирных переговоров
СМИ: Израиль открыл огонь по Рафаху после провала мирных переговоров - РИА Новости, 10.05.2024
СМИ: Израиль открыл огонь по Рафаху после провала мирных переговоров
Израиль нанес новые артиллерийские удары по Рафаху на юге сектора Газа после того, как переговоры по перемирию завершились безрезультатно, передает агентство... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T08:46
2024-05-10T11:29
в мире
израиль
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Израиль нанес новые артиллерийские удары по Рафаху на юге сектора Газа после того, как переговоры по перемирию завершились безрезультатно, передает агентство Франс Пресс. "Журналисты Франс Пресс в секторе Газа рано утром в пятницу стали свидетелями артиллерийских ударов по Рафаху на южной границе территории с Египтом, в то время как свидетели сообщили о воздушных ударах и боевых действиях в городе Газа, расположенном дальше на севере", — говорится в публикации. Переговоры представителей Израиля и палестинского движения ХАМАС проходили в Каире в течение двух дней. Накануне вечером стало известно, что делегации покинули столицу Египта. Позже ХАМАС заявил, что Израиль отверг предложение о прекращении огня.По условиям, сформулированным посредниками из Катара и Египта, перемирие должно состоять из трех этапов по 42 дня, в течение которых предполагается полное прекращение огня в секторе Газа и обмен израильских заложников на палестинских заключенных. Руководство ХАМАС выражало согласие на эти условия.Камнем преткновения стало требование палестинского движения о том, чтобы Израиль дал гарантии полного прекращения войны и вывел войска из сектора Газа. Власти Израиля заявили, что готовы на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, но не отказываются от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах, а израильские танки взяли под оперативный контроль КПП "Рафах" на границе с Египтом. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. С тех пор ЦАХАЛ продолжает точечную контртеррористическую операцию в отдельных районах города.
https://ria.ru/20240509/rafakh-1944479814.html
https://ria.ru/20240507/khamas-1944392574.html
израиль
рафах (провинция)
сектор газа
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в мире, израиль, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
СМИ: Израиль открыл огонь по Рафаху после провала мирных переговоров

AFP: Израиль обстрелял Рафах из артиллерии после провала мирных переговоров

© AFP 2024Последствия артиллерийских ударов по Рафаху на юге сектора Газа
Последствия артиллерийских ударов по Рафаху на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AFP 2024
Последствия артиллерийских ударов по Рафаху на юге сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Израиль нанес новые артиллерийские удары по Рафаху на юге сектора Газа после того, как переговоры по перемирию завершились безрезультатно, передает агентство Франс Пресс.
"Журналисты Франс Пресс в секторе Газа рано утром в пятницу стали свидетелями артиллерийских ударов по Рафаху на южной границе территории с Египтом, в то время как свидетели сообщили о воздушных ударах и боевых действиях в городе Газа, расположенном дальше на севере", — говорится в публикации.
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Переговоры представителей Израиля и палестинского движения ХАМАС проходили в Каире в течение двух дней. Накануне вечером стало известно, что делегации покинули столицу Египта. Позже ХАМАС заявил, что Израиль отверг предложение о прекращении огня.
По условиям, сформулированным посредниками из Катара и Египта, перемирие должно состоять из трех этапов по 42 дня, в течение которых предполагается полное прекращение огня в секторе Газа и обмен израильских заложников на палестинских заключенных. Руководство ХАМАС выражало согласие на эти условия.
Камнем преткновения стало требование палестинского движения о том, чтобы Израиль дал гарантии полного прекращения войны и вывел войска из сектора Газа. Власти Израиля заявили, что готовы на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, но не отказываются от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.
В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах, а израильские танки взяли под оперативный контроль КПП "Рафах" на границе с Египтом. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. С тех пор ЦАХАЛ продолжает точечную контртеррористическую операцию в отдельных районах города.
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В миреИзраильРафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
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