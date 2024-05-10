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ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду
ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 10.05.2024
ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду
Силы ПВО РФ сработали над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько целей на подлете к городу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T19:21
2024-05-10T19:21
2024-05-10T19:26
специальная военная операция на украине
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безопасность
белгородский район
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Силы ПВО РФ сработали над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько целей на подлете к городу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в Белгородском районе в шести частных жилых домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также имеются повреждения линии газоснабжения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, безопасность, белгородский район, россия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Безопасность, Белгородский район, Россия, Вячеслав Гладков
ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду
Гладков: ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду