https://ria.ru/20240510/pvo-1945159267.html

ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду

ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 10.05.2024

ПВО сбила несколько целей на подлете к Белгороду

Силы ПВО РФ сработали над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько целей на подлете к городу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T19:21

2024-05-10T19:21

2024-05-10T19:26

специальная военная операция на украине

белгород

безопасность

белгородский район

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Силы ПВО РФ сработали над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько целей на подлете к городу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он уточнил, что в Белгородском районе в шести частных жилых домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также имеются повреждения линии газоснабжения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

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белгород, безопасность, белгородский район, россия, вячеслав гладков