https://ria.ru/20240510/putin-1945086043.html

Путин счел правильным, если бы Мишустин продолжил работу как премьер

Путин счел правильным, если бы Мишустин продолжил работу как премьер - РИА Новости, 10.05.2024

Путин счел правильным, если бы Мишустин продолжил работу как премьер

Президент России Владимир Путин предложил и. о. премьер-министра РФ Михаилу Мишустину продолжить работу в качестве председателя правительства. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:51

2024-05-10T12:51

2024-05-10T13:12

госдума рф

владимир путин

михаил мишустин

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политика

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил и. о. премьер-министра РФ Михаилу Мишустину продолжить работу в качестве председателя правительства.Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра."Мне кажется, что было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили бы работу в качестве председателя правительства", - заявил Путин на встрече с Мишустиным.Встреча главы государства с Мишустиным прошла до приезда кандидата на пост премьера в Госдуму.Нижняя палата парламента на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру Мишустина по пост главы правительства. До этого проходят встречи Мишустина с фракциями.Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабинет министров под руководством Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945088123.html

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госдума рф, владимир путин, михаил мишустин, россия, политика