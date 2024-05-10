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Путин счел правильным, если бы Мишустин продолжил работу как премьер - РИА Новости, 10.05.2024
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12:51 10.05.2024 (обновлено: 13:12 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/putin-1945086043.html
Путин счел правильным, если бы Мишустин продолжил работу как премьер
Путин счел правильным, если бы Мишустин продолжил работу как премьер - РИА Новости, 10.05.2024
Путин счел правильным, если бы Мишустин продолжил работу как премьер
Президент России Владимир Путин предложил и. о. премьер-министра РФ Михаилу Мишустину продолжить работу в качестве председателя правительства. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:51
2024-05-10T13:12
госдума рф
владимир путин
михаил мишустин
россия
политика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил и. о. премьер-министра РФ Михаилу Мишустину продолжить работу в качестве председателя правительства.Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра."Мне кажется, что было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили бы работу в качестве председателя правительства", - заявил Путин на встрече с Мишустиным.Встреча главы государства с Мишустиным прошла до приезда кандидата на пост премьера в Госдуму.Нижняя палата парламента на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру Мишустина по пост главы правительства. До этого проходят встречи Мишустина с фракциями.Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабинет министров под руководством Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства.По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945088123.html
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госдума рф, владимир путин, михаил мишустин, россия, политика
Госдума РФ, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия, Политика
Путин счел правильным, если бы Мишустин продолжил работу как премьер

Путин посчитал правильным, если бы Мишустин продолжил работу на посту премьера

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил и. о. премьер-министра РФ Михаилу Мишустину продолжить работу в качестве председателя правительства.
Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
Владимир Путин и Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Путин призвал Мишустина собраться и работать без пауз
Вчера, 13:09
"Мне кажется, что было бы правильно, если бы мы продолжили с вами работу и вы продолжили бы работу в качестве председателя правительства", - заявил Путин на встрече с Мишустиным.
Встреча главы государства с Мишустиным прошла до приезда кандидата на пост премьера в Госдуму.
Нижняя палата парламента на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру Мишустина по пост главы правительства. До этого проходят встречи Мишустина с фракциями.
Сразу после инаугурации президента РФ 7 мая кабинет министров под руководством Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства.
По закону глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ею лица назначаются на должность президентом РФ. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с кандидатом на пост председателя правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Путин обсудил с Мишустиным состав нового правительства
Вчера, 13:08
 
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